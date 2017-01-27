Сегодня в Якшур-Бодье состоялся ХI cъезд Ассоциации развития и поддержки местного самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской Республики». Чтобы подвести итоги работы Ассоциации за год и наметить планы на будущее, собрались главы более 300 муниципальных образований региона, руководители УР, депутаты, эксперты. В съезде принял участие Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
Съезд прошёл в новом формате. С утра делегаты обсудили проблемные вопросы в четырёх тематических секциях. На первой площадке разговор шёл о стратегии развития муниципальных образований Удмуртии в период 2017-2019 годов. На второй – об организации кадрового обеспечения органов местного самоуправления. Под руководством главного федерального инспектора по УР Дмитрия Мусина прошла дискуссия о взаимодействии органов МСУ с федеральными органами государственной власти. Работа четвёртой секции была посвящена вопросам развития гражданских инициатив и общественного контроля на муниципальном уровне. Здесь же делегаты обсудили тему работы с населением муниципальных образований по повышению политической и деловой активности.
С отчётом о деятельности Совета муниципальных образований Удмуртской Республики за 2016 год и приоритетных задачах развития муниципальных образований на 2017 год выступил председатель Совета муниципальных образований УР Андрей Коняшин. В прениях слово было предоставлено руководителям некоторых районов и городов республики.
Александр Соловьев рассказал о задачах по дальнейшему развитию органов местного самоуправления Удмуртии. Глава региона высоко оценил роль органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии региона. Отметил, что недавние выборы депутатов местных советов позволили заметно обновить и усилить депутатский корпус.
«Ваша задача теперь – на деле доказать свою способность правильно организовать работу, принципиально отстаивать интересы своих земляков. Безусловно, «новичкам» надо в этом помогать, систематически обучать искусству управления. Считаю, что надо повысить качество обучения глав городов и районов, сельских поселений, депутатского корпуса. Это поможет не только улучшить работу местного самоуправления в целом, но и позволит создать надёжный кадровый резерв муниципальных служащих», - подчеркнул Глава Удмуртии.
Делегаты съезда приняли План совместных действий между органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления, образованных на территории республики, по совершенствованию местного самоуправления Удмуртской Республики в 2017 году.
Фото: udmurt.ru
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