Группа предприятий «АСПЭК» отметила своё 25-летие. Юбиляров поздравил Глава Удмуртской Республики. В пятницу Александр Соловьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию юбилея, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
– «АСПЭК», за эти годы выросший из малого предприятия в крупную многоотраслевую компанию, вносит весомый вклад в развитие Удмуртии. Вы входите в число крупнейших налогоплательщиков региона, даёте работу тысячам людей, много занимаетесь благотворительностью, - сказал в своём поздравлении Александр Соловьев. - Выделю вклад вашего предприятия «АСПЭК-Домстрой» в жилищное строительство в нашем регионе. За последние 10 лет введено 290 тысяч квадратных метров жилья. Особые слова благодарности хочу сказать за активное участие ваших строителей в республиканском проекте «Молодёжная квартира». Более трети из 1200 квартир, на которые заключены договоры строительства по этом программе, приходятся на «АСПЭК-Домстрой». И сотни молодых семей уже справили новоселье или сделают это в ближайшее время.
Уверен, что впереди у «АСПЭКА» новые горизонты и новые достижения. Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!».
Фото: udmurt.ru
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