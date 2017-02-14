Главная » Александр Соловьев поздравил руководство и сотрудников группы предприятий «АСПЭК» с 25-летним юбилеем

Александр Соловьев поздравил руководство и сотрудников группы предприятий «АСПЭК» с 25-летним юбилеем

13 февраля
0
96e2fe1528782f17d77037105ce47ad2 Александр Соловьев поздравил руководство и сотрудников группы предприятий «АСПЭК» с 25-летним юбилеем

Группа предприятий «АСПЭК» отметила своё 25-летие. Юбиляров поздравил Глава Удмуртской Республики. В пятницу Александр Соловьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию юбилея, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

– «АСПЭК», за эти годы выросший из малого предприятия в крупную многоотраслевую компанию, вносит весомый вклад в развитие Удмуртии. Вы входите в число крупнейших налогоплательщиков региона, даёте работу тысячам людей, много занимаетесь благотворительностью, - сказал в своём поздравлении Александр Соловьев. - Выделю вклад вашего предприятия «АСПЭК-Домстрой» в жилищное строительство в нашем регионе. За последние 10 лет введено 290 тысяч квадратных метров жилья. Особые слова благодарности хочу сказать за активное участие ваших строителей в республиканском проекте «Молодёжная квартира». Более трети из 1200 квартир, на которые заключены договоры строительства по этом программе, приходятся на «АСПЭК-Домстрой». И сотни молодых семей уже справили новоселье или сделают это в ближайшее время.

Уверен, что впереди у «АСПЭКА» новые горизонты и новые достижения. Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!».

Фото: udmurt.ru

Метки: юбилей АСПЭК Александр Соловьев

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо