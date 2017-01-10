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Александр Соловьев подписал соглашение между правительством Удмуртии и российским экспортным центром

9 января
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Александр Соловьев подписал соглашение между правительством Удмуртии и российским экспортным центром. Подписанное соглашение нацелено, прежде всего, на поддержку малого и среднего бизнеса, на формирование благоприятных условий для развития экспортоориентированных производств в регионе, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Для этого планируется наделить Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики функцией «единого окна». Центр будет предоставлять экспортёрам всестороннюю поддержку на каждом этапе деятельности во взаимодействии с АО «Российский экспортный центр». РЭЦ будет осуществлять мониторинг деятельности Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики, а также разрабатывать рекомендации по совершенствованию его работы.

Помимо этого, в рамках развития экспортного потенциала региона Удмуртская Республика и Российский экспортный центр намерены, в частности, обеспечивать просветительскую поддержку экспортёров в рамках образовательной программы РЭЦ. Со стороны Российского экспортного центра накануне Нового года соглашение подписал генеральный директор РЭЦ Пётр Фрадков.

Метки: Соглашение о сотрудничестве экспорт РЭЦ Александр Соловьев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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