Власть Удмуртии к диалогу готова
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) передали Главе Удмуртии предложения по улучшению качества жизни в регионе. Общественные предложения сформированы на основе мониторингов, выездных мероприятий и рейдов в 2016 году. В их разработке участвовали эксперты и активисты ОНФ, участники профессиональных объединений и некоммерческих организаций.
Всего в документе 18 предложений. Они затрагивают разные сферы жизни и направлены на решение актуальных для региона проблем в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, местном самоуправлении, экологии и доступной среде. Проекты Народного фронта «Генеральная уборка», «Оценим качество дорог» и «Благоустройство городской среды» позволяют гражданам самим включиться в решение проблем. По мнению руководителя регионального исполкома ОНФ Андрея Цаплина, желание граждан не просто ставить «народные задачи», но и заниматься их решением - новая реальность, с которой необходимо работать.
В Удмуртии есть ряд примеров успешной реализации инициатив граждан. К примеру, общественники Воткинска добились того, чтобы «вечный огонь» городского мемориала в честь павших воинов горел постоянно. В поселке Малая Пурга совместными усилиями активистов ОНФ и местных жителей рекультивировали незаконную свалку. В то же время существует ряд задач, которые общественность может решить только в диалоге с властями разных уровней.
– Власть региона уже готова к такому диалогу, - считает Андрей Цаплин. – В этом смысле показателен пример оперативного совместного решения проблемы деревни Кушто-Ключ Шарканского района, жители которой не смогли добиться газификации своего населенного пункта. ОНФ вынес эту проблему на уровень Минстроя Удмуртии в октябре прошлого года. В самые сжатые сроки министерство провело необходимые технические работы и до холодов газифицировало целый куст из четырех деревень.
Глава региона отметил, что высоко оценивает деятельность регионального штаба Народного фронта за активную гражданскую позицию и постоянный мониторинг указов и поручений Президента России. Он подчеркнул, что ему близка позиция ОНФ по ряду вопросов. Например, идея фронта привлекать жителей к благоустройству дворовых территорий на принципах софинансирования, что кратно повышает уровень ответственности граждан за состояние подведомственной территории.
– Сегодня состоялся подробный разговор. Есть общее видение задач, которые стоят перед Удмуртией. Есть толковые предложения, как научиться слышать граждан и вовлекать их в работу на благо конкретного двора, дома, поселка или города. Через ОНФ мы также можем напрямую донести до людей информацию об уже выполненной в регионе работе и уже реализованных проектах. Таких у нас достаточно, и, думаю, в перспективе появятся новые, совместные, - подвел итог встречи Александр Соловьев.
Фото: onf.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.