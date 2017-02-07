Во вторник, 7 февраля, Глава Удмуртии Александр Соловьев провёл рабочую встречу с вице-премьерами Правительства Натальей Судариковой и Рафисом Касимовым. Темой встречи стала подготовка к первому заседанию оргкомитета по празднованию в 2019 году 100-летнего юбилея российского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Напомним, 21 января 2017 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства Российской Федерации об образовании организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Председателем оргкомитета стал вице-премьер федерального Правительства Дмитрий Рогозин. В статусе заместителей утверждены Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.
«В ближайшее время должно состояться первое заседание, где я буду выступать с нашими предложениями в План основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея. Поэтому сегодняшняя наша встреча будет посвящена обсуждению данного плана», - сказал на совещании Александр Соловьев.
Отметим, в предложения от Удмуртии включены реконструкция Ижевского аэропорта и объектов культурного наследия, связанных с трудовой биографией российского конструктора, строительство Проспекта имени великого оружейника. Также запланировано проведение торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация выставок и экспозиций, посвящённых жизни Михаила Тимофеевича Калашникова, выпуск биографической книги и другой издательской и сувенирной продукции.
Фото: Э.Карипов
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