Исполняющим обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации — заместителем Председателя Правительства Удмуртской Республики назначен Андрей Никишин. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Соловьев 7 февраля. Документ опубликован на сайте Главы и Правительства УР.
К исполнению обязанностей Никишин приступит 13 февраля и будет занимать эту должность до назначения постоянного постпреда.
Напомним, что ранее занимавшая этот пост Светлана Смирнова покинула его в ноябре 2016 года. После этого обязанности исполняла Ирина Теслева.
Фото: pp-udmurt.ru
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