Главная » Александр Соловьев назначил нового исполняющего обязанности постпреда Главы Удмуртии при Президенте РФ

Александр Соловьев назначил нового исполняющего обязанности постпреда Главы Удмуртии при Президенте РФ

10 февраля
0
01 1 Александр Соловьев назначил нового исполняющего обязанности постпреда Главы Удмуртии при Президенте РФ

Исполняющим обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации — заместителем Председателя Правительства Удмуртской Республики назначен Андрей Никишин. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Соловьев 7 февраля. Документ опубликован на сайте Главы и Правительства УР.

К исполнению обязанностей Никишин приступит 13 февраля и будет занимать эту должность до назначения постоянного постпреда.

Напомним, что ранее занимавшая этот пост Светлана Смирнова покинула его в ноябре 2016 года. После этого обязанности исполняла Ирина Теслева.

Фото: pp-udmurt.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Метки: Глава Удмуртии Александр Соловьев Андрей Никишин Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо