Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев 10 января провел рабочую встречу с мэром города Ижевска Юрием Тюриным. На встрече обсуждались перспективные планы на 2017 год по проведению дорожных ремонтов и благоустройству дворовых территорий города Ижевска, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Рассматривая список приоритетных объектов, где требуется провести ремонт, Глава республики акцентировал особое внимание городских властей на необходимости проектирования и строительства дороги вблизи жилищного комплекса «Виктория», а также попросил местную администрацию разработать и представить варианты технического решения по устройству системы водоотведения на улице Партизанской.
Фото: udmurt.ru
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