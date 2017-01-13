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Александр Соловьев и Юрий Тюрин обсудили вопросы дорожного строительства в Ижевске

10 января
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6e641edbb87117890df365e86a0f6c25 Александр Соловьев и Юрий Тюрин обсудили вопросы дорожного строительства в Ижевске

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев 10 января провел рабочую встречу с мэром города Ижевска Юрием Тюриным. На встрече обсуждались перспективные планы на 2017 год по проведению дорожных ремонтов и благоустройству дворовых территорий города Ижевска, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Рассматривая список приоритетных объектов, где требуется провести ремонт, Глава республики акцентировал особое внимание городских властей на необходимости проектирования и строительства дороги вблизи жилищного комплекса «Виктория», а также попросил местную администрацию разработать и представить варианты технического решения по устройству системы водоотведения на улице Партизанской.

Фото: udmurt.ru

Метки: рабочие встречи дорожное хозяйство Город Ижевск Юрий Тюрин Александр Соловьев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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