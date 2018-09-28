Александр Синельников также отметил, что первым направлением может стать Турция. «Обязательное условие для открытия нового терминала – это площади, которые должны быть аттестованы и приняты соответствующими службами на уровне федерального правительства. Возможно, для начала это будет временный пропуск, а уже потом постоянный», - рассказал гендиректор «Ижавиа».
Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта в Ижевске в течение пяти лет направят 3,37 млрд рублей - из них уже в следующем году планируется выделить 61,5 млн рублей.
«Раньше не рассматривали строительство международного терминала, потому что прогноз перевозок начинался с 5 тысяч. Выручка в таком случае не перекрывала бы даже затраты. Мы сделали новый прогноз с учетом всех возможностей аэропорта», - сказал Александр Синельников. Именно поэтому, по его мнению, компании удалось получить государственную поддержку.
Сейчас в аэропорту Ижевска идёт ремонт второго этажа. В скором времени там появится чистая зона для пассажиров, ожидающих вылета рейса. Благодаря реконструкции площадь этой зоны из 100 кв.м. увеличится до 650 кв.м.
Фото Сергей Рогозин
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.