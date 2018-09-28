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Александр Синельников: «Мы ожидаем значительное увеличение количества пассажиров к 2040 году»

28 сентября
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После строительства в Удмуртии международного терминала количество пассажиров может сразу увеличиться до 100 тысяч в год. Об этом сообщил журналистам «УП» генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников.

42556192 1929047943854012 7591654454332489728 o Александр Синельников: «Мы ожидаем значительное увеличение количества пассажиров к 2040 году»

Александр Синельников также отметил, что первым направлением может стать Турция. «Обязательное условие для открытия нового терминала – это площади, которые должны быть аттестованы и приняты соответствующими службами на уровне федерального правительства. Возможно, для начала это будет временный пропуск, а уже потом постоянный», - рассказал гендиректор «Ижавиа».

Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта в Ижевске в течение пяти лет направят 3,37 млрд рублей - из них уже в следующем году планируется выделить 61,5 млн рублей.

«Раньше не рассматривали строительство международного терминала, потому что прогноз перевозок начинался с 5 тысяч. Выручка в таком случае не перекрывала бы даже затраты. Мы сделали новый прогноз с учетом всех возможностей аэропорта», - сказал Александр Синельников. Именно поэтому, по его мнению, компании удалось получить государственную поддержку.

Сейчас в аэропорту Ижевска идёт ремонт второго этажа. В скором времени там появится чистая зона для пассажиров, ожидающих вылета рейса. Благодаря реконструкции площадь этой зоны из 100 кв.м. увеличится до 650 кв.м.

Фото Сергей Рогозин

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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