Из первых рук. Горькая память войны Великий праздник – День Победы. В эти дни мы особенно много говорим о важных сражениях, о мужестве и ...

Зеленая весна в парке им. Кирова В субботу, 12 мая, состоялось долгожданное открытие Парка им. Кирова! В этот день здесь прошли суббот...

«Воздушные ворота» Удмуртии в надёжных руках. АО «Ижавиа» возглавил Александр Синельников Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов при участии министра транспорта и до...