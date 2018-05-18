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Александр Ермолаев: «Я активно эксплуатирую свои недостатки»

18 мая
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Основатель компании «Марк-ITT» рассказал о своём детстве, строительстве «умного» дома и видении мира.

%d0%ba%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0 Александр Ермолаев: «Я активно эксплуатирую свои недостатки»

Энвиль Касимов: Кофе пьёшь?

Александр Ермолаев: Конечно. У меня дома есть кофе-машина. Обычно с утра выпиваю одну чашку.

Детские воспоминания

Э.К.: Во что играл в детстве?

А.Е.: Своё детство я провёл на улице Лихвинцева в доме № 46. Это около Центральной Площади. Наши детские игры были связаны с приключениями и путешествиями, с раскопками и поиском «бомбочек». Мама очень переживала, когда в очередной раз искала меня по дворам. А мы тем временем лазили на телевышку или на стройку музыкального театра. Или же прятались в тайниках на чердаках домов.

Э.К.: Сейчас играешь в игры?

А.Е: Только когда заполняю пустое время в ожидании чего-то, и то редко. У меня вся жизнь игра. Мне этого более чем достаточно. Связь поколений

Э.К.: А твои дети в какие игры играют?

А.Е.: В компьютерные. У старшего сына в его «никнейме» содержится часть названия игры «Лостволд». Он раньше был её поклонником. Средний сын живёт в Москве – там он учится и работает, поэтому времени на игрушки нет. Младший сын отдаёт предпочтение приставке «Плейстейшен».

Э.К.: Старшие дети пошли по твоим стопам?

А.Е.: Да. Они работают в Москве.

О компании

Э.К.: Ты работаешь в одной компании 27 лет. Не заскучал?

А.Е.: Нет. Есть два варианта развития. Менять место работы или меняться самому. Я меняюсь вместе со своей компанией, и мне не скучно.

Э.К.: У «Марк-ITT» были не только взлёты, но и падения?

А.Е.: Да, было всякое. Мы допускали ошибки, но они сделали нас столько умнее. Благодаря им мы сделали колоссальный шаг вперёд. Мы остаёмся большой независимой компанией. И эта независимость стоила нам дорого.

Э.К.: Все идеи «Марка» воплощаются в жизнь?

А.Е.: К сожалению, нет. Многие идеи у нас не взлетают из-за нехватки людей. Планов у нас всегда много, а исполнителей мало.

Э.К.: Ты жёсткий руководитель? Много людей в компании пострадало от твоей руки?

А.Е.: Боюсь, что много. Но в последние 15 лет я не нанимаю и не увольняю людей. Занимаюсь только развитием компании.

Э.К.: Гордишься ли ты теми, кто ушёл из компании и сделал успешную карьеру?

А.Е.: Не могу не гордиться ребятами, у которых получилось открыть своё дело. Например, у нас начинал свою карьеру Олег Охотников. Сейчас он руководитель одного из направлений в Яндексе. Я рад, что знаком с такими ребятами.

Интернет-пространство

Э.К.: Сколько времени в день проводишь в Интернете?

А.Е.: От 4 до 6 часов. Большая часть времени уходит на чтение новостей, документации. Но больше времени у меня занимают общение с детьми и деловые переговоры.

Э.К.: Когда в последний раз читал бумажную книгу?

А.Е.: На прошлой неделе читал дочери сказку перед сном. Но в этой книге больше картинок, чем текста. Всю остальную литературу читаю в электронном виде.

Э.К.: Ты активный пользователь соцсетей. Как ты относишься к «троллям», которые своими грубыми сообщениями провоцируют людей?

А.Е.: Нормально. Провокаторы были всегда. Некоторые из них неплохо шутят, а остальных я отправляю в чёрный список.

Дело для души

Э.К.: Слышал, что ты построил «умный» дом. И как тебе в нём живётся?

А.Е.: Я его, видимо, никогда не дострою. Это мой вечный проект. Я к нему всё время что-то добавляю. Сейчас я программирую очередной датчик. Думаю, как сделать интеллектуальную ванную, чтобы вентиляция включалась только тогда, когда реально нужна. Могу дать совет всем, кто строит дома. Задумывайтесь над коммуникациями, проходящими к дому. Люди думают, что дом – это что-то герметичное, находящееся в вакууме. Это не так. Лучший выход - сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Так решается проблема пыли и громкого звука. Открывать окна в доме уже не нужно, влажный воздух попадает через фильтры.

Э.К.: Какую музыку слушаешь?

А.Е.: В основном старую. Рэп не слушаю. Это не моё. Недавно открыл для себя смесь кельтской музыки с африканской. Заходит на ура.

Взгляд на мир

Э.К.: Как относишься к своим недостаткам?

А.Е.: Я признаю свои недостатки. Иногда борюсь с ними, а иногда активно их эксплуатирую. Я могу точно сказать, что в детстве воспринимал многие недостатки по-другому. Мир меняется вокруг меня и вместе с ним меняюсь я.

Э.К.: Что бы ты изменил на нашей планете?

А.Е.: Я бы ничего в этом мире не изменил, меня всё устраивает. Ну, разве что добавил бы всем людям смелости, чтобы они реализовывали свои мечты. В остальном наша планета гармонична. Если выкинешь спицу из колеса, оно станет кривым. Мне сейчас интересна тема увеличения продолжительности жизни человека. Сегодня в это направление вкладываются колоссальные деньги. Как бороться с болезнью Альцгеймера? Как вылечить рак? Человечество решило проблемы продовольствия и безопасности, и теперь на пути стоят более сложные задачи. Уверен, что в этой области скоро произойдёт прорыв.

Э.К.: Когда появится регенерация органов и лекарство от всех болезней, люди будут записываться на смерть.

А.Е: Недавно читал новость про австралийского учёного, который просит об эвтаназии. Почему человек решается на этот шаг? Мы считаем, что наш мир прекрасен, а он считает, что он ужасен. Почему так происходит? Мир-то один и тот же.

Опрос

- Твои любимые места в Ижевске?

  • Монумент «Навеки с Россией» и набережная. Там был дом моей бабушки, где я провёл детство. Большой двухэтажный деревянный дом находился на Рыбацком переулке (его уже давно нет на карте). Сейчас там расположена парковка около пруда. Эти места помнятся и любятся до сих пор, хотя в наши дни всё по-другому, не как в моём детстве.

- Когда ты носил галстук в последний раз?

  • В институте. После этого я не припомню себя в костюме.

- Сколько лет твоей бороде?

  • Меня мало кто видел без бороды. Бороду стал носить после армии.

- По просьбе редакции ИА «Сусанин» и газеты «Удмуртская правда» я хотел бы взять её частичку в качестве сувенира.

  • Хм… Пожалуйста!

Э.К.: Спасибо тебе за интересную беседу и за частицу твоей бороды. Когда-нибудь я попробую с ее помощью создать твой клон.

А.Е.: Тебе спасибо.

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Автор статьи

Яна Шаймарданова Все материалы этого автора

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