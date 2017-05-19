Сегодня, 19 мая, врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что готов участвовать в досрочных выборах руководителя региона от партии «Единая Россия», которые пройдут осенью.
«Я принял решение. Я буду участвовать в выборах главы Удмуртии. Если коллеги на политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать с "Единой Россией", - сказал Бречалов на встрече партийного актива регионального отделения "Единой России" с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым.
Сергей Неверов сегодня находится с рабочим визитом в Удмуртии. Он предложил Бречалову возглавить список кандидатов- «единоросов» на выборах депутатов Госсовета Удмуртии.
«Для меня взаимодействие с «Единой Россией» абсолютно органично, - сообщил Александр Бречалов, отметив, что его на эту должность назначил президент России Владимир Путин. - Именно он создавал партию, именно он партию поддерживал. В том числе благодаря поддержке президента партия не только декларирует, но и решает вопросы, которые они обозначают перед каждыми выборами».
Госсовет Удмуртии рассмотрит на своей сессии 6 июня вопрос назначения на 10 сентября этого года внеочередных выборов главы республики.
Фото: udmurt.ru
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