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Александр Бречалов заявил о готовности идти на выборы главы Удмуртии от ЕР‍

19 мая
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Выборы состоятся 10 сентября

B05462d9258e7e0096d67b1181a9f007 Александр Бречалов заявил о готовности идти на выборы главы Удмуртии от ЕР‍

Сегодня, 19 мая, врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что готов участвовать в досрочных выборах руководителя региона от партии «Единая Россия», которые пройдут осенью.

«Я принял решение. Я буду участвовать в выборах главы Удмуртии. Если коллеги на политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать с "Единой Россией", - сказал Бречалов на встрече партийного актива регионального отделения "Единой России" с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым.

Сергей Неверов сегодня находится с рабочим визитом в Удмуртии. Он предложил Бречалову возглавить список кандидатов- «единоросов» на выборах депутатов Госсовета Удмуртии.

«Для меня взаимодействие с «Единой Россией» абсолютно органично, - сообщил Александр Бречалов, отметив, что его на эту должность назначил президент России Владимир Путин. - Именно он создавал партию, именно он партию поддерживал. В том числе благодаря поддержке президента партия не только декларирует, но и решает вопросы, которые они обозначают перед каждыми выборами».

Госсовет Удмуртии рассмотрит на своей сессии 6 июня вопрос назначения на 10 сентября этого года внеочередных выборов главы республики.

Фото: udmurt.ru

Комментарии

1 комментарий

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  • Сергей Бызов
    19 мая, 17:34
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    В добрый путь. Как бы это болото (партия обещалкиных, взяточников и т.д.) не затащило в топь.

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