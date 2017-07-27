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Александр Бречалов: «Засучить рукава и много работать - тогда все будет хорошо!»

22 июля
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Увинский район показал себя, как один из самых экономически сильных в республике, где все проблемы решаемы.

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17 июля, продолжая серию рабочих поездок по городам и районам республики, Александр Бречалов посетил Увинский район. В беседах с местной властью, жителями деревень и поселка, которые порой проходили с жаркими дискуссиями, был сформирован список проблемных вопросов.

Булайские будни

Руководитель региона начал свой визит со знакомства с проектами, реализующимися на селе.

Совсем недавно в селе Булай по инициативе местных жителей был открыт Центр удмуртской культуры. Под него отведены два просторных помещения в здании сельского Дома культуры, оформленные в старинном стиле удмуртской избы. В одном из залов собраны древняя утварь, ткацкие станки, одежда, предметы быта, инструменты. Здесь булайцы занимаются народными ремеслами, творчеством, отмечают национальные праздники.

– Население муниципального образования «Булайское» на 85% состоит из удмуртов, поэтому мы просто обязаны были открыть подобный центр. В обустройстве нам помогло наше сельхозпредприятие «Дружба», часть денег поступила из республиканского бюджета, а еще местные жители открывали сбор на пожертвования. Все усилия были приложены не зря, теперь несколько раз в неделю к нам на экскурсии приезжают гости из других районов, - рассказала Ирина Никифирова, глава МО «Булайское».

Александр Бречалов высоко оценил проделанную работу. И подсказал, как увеличить поток туристов.

– Табани у вас отменные, люди доброжелательные, но не хватает гостевых комнат.

– Мы подготовим проект по гостевому дому, - ответила Ирина Михайловна. - А как вам работы наших рукодельниц?

– Считайте, что заказ на домотканый половик от меня уже поступил. Как-нибудь заеду к Вам в нерабочее время, - пообещал Александр Владимирович.

В планах у руководителей муниципального образования - сделать село Булай туристическим центром, где, кроме национальной специфики, гостям будут предложены занятия конным спортом и контактный зоопарк. Реализовать эти задумки поможет хозяйство «Дружба».

– Мы занимаемся производством молока, мяса, зерна, содержим почти 1900 голов крупного рогатого скота, надой за 2016 год составил почти 6 тысяч килограммов. Есть и большое овечье стадо, - рассказывает Виктор Яблоков, исполнительный директор сельхозпредприятия. - Но особенно гордимся своими лошадьми. Их у нас в хозяйстве 135. В основном держим русских тяжеловозов и орловских рысаков. Наши любимцы часто выигрывают на скачках в Ижевске.

«Острые» проблемы

В Уве руководитель республики провел встречи с жителями района, руководителями хозяйств, предприятий и учреждений, депутатами и предпринимателями. Многие вопросы повторялись, и это позволило наметить ряд «острых» проблем.

– Я живу на улице Нагорной в деревне Узей-Тукля. Уже восемь лет мы просим провести магистральный водопровод по нашей улице, но все тщетно. Между тем на Нагорной живет много стариков, а за водой приходится ходить пешком в гору метров шестьсот. Как сдвинуть этот вопрос с мертвой точки? – поинтересовалась пожилая женщина.

Тут же слово взял глава района Владимир Головин. Руководитель сказал, что об этой проблеме он знает и вопрос решается.

– Объем работ огромный. Что-то сделаем в этом году, что-то в следующем.

Александр Бречалов вошел в положение жителей Узей-Тукли, но попросил проявить терпение:

– К сожалению, наш нынешний бюджет ограничен. Вас это не сильно должно заботить, вы честно трудитесь, платите налоги, но на данный момент это тормозит весь процесс. Мы не закроем глаза на эту проблему, а возьмем ее на заметку. Мы договорились с главами муниципальных образований, что на 2017-2018 годы по каждому району выявим основные направления, по которым будем работать.

Традиционно много вопросов прозвучало на тему дорог – где-то они разбиты, где-то чересчур залатаны.

– В Увинском районе более 80 процентов дорог асфальтированы. По этому показателю вы одни из первых. Да, дороги убитые, но они есть. Когда я приехал в Удмуртию, торги на строительство дорог уже были проведены по не самым выгодным ценам. Сейчас мы пытаемся по уже утвержденным проектам сэкономить деньги. Пока не буду давать обещаний. В первую очередь будем делать трассы, где асфальта вообще нет, – таких участков в республике 87. В межсезонье по ним просто-напросто не проехать. Тысячи людей могут быть отрезаны от мира. Если там что-то случится, то и «скорая», и пожарная не проберутся, - ответил на вопросы сельчан Александо Бречалов. - Но это не значит, что мы не будем помогать вам. Главы муниципальных образований представили мне восемь участков, и мы постараемся включить их в 2018 году в список дорог, нуждающихся в ремонте.

– Верните нам социальные проездные. Почему в Ижевске можно купить льготные билеты, а в Уве нет? - задавали еще один больной вопрос пенсионеры.

– У нас проблема с льготными перевозками есть в каждом районе. Общий объем вливаний для удовлетворения запросов граждан – 700 млн. рублей. Конечно, нужно пересмотреть наши отношения с Удмуртавтотрансом. Я уверен, что в течение года мы изменим всю систему перевозок. Но и самим надо что-то делать. Например, в Глазове недавно убрали один из автобусных маршрутов, жителям это не понравилось. Тогда я предложил отказаться от использования услуг «Удмуртавтотранса». Они провели торги среди частных перевозчиков. В результате маршрут вернули. Даю Владимиру Анатольевичу поручение – за неделю найти пути решения проблемы, чтобы у пенсионеров была возможность ездить в автобусах по льготным билетам.

– Скоро заканчивается программа по переселению из ветхого жилья. Будет ли другая программа? – часто звучали и эти вопросы.

– Действительно, 1 сентября 2017 года она заканчивается. Удмуртия выполняет ее без опозданий. Расселено 686 домов – на это ушло около 3,7 млрд. рублей. Тем не менее проблема до конца не решена. После 2012 года в реестр аварийного жилья попал еще 721 дом. По закону мы обязаны расселить жильцов. Но предупреждаю – мы будем пересматривать порядок признания домов аварийными. Я был на нескольких проблемных объектах, некоторые из них вполне нормальные – стены целы, полы и потолки не рушатся, крыша не течет. А есть дома, которые не признали аварийными, но ситуация там намного хуже. В таком случае приоритет будет отдаваться второму варианту, - подчеркнул Александр Владимирович. - Однажды я пришел по заявлению гражданки в барак. Оказалось, что она купила это жилье на маткапитал. Спрашиваю ее: вы знали, что условия жизни здесь ужасные. Зачем вы купили эту квартиру? А она мне в ответ: мне сказали, что оно аварийное и нас скоро расселят. И таких обращений сотни. Да, я понимаю, что есть ситуации, когда люди не могут улучшить свои условия, у них не хватает средств. Но у многих есть хороший доход, а они не берут ипотеку. Придерживаются такой позиции: зачем самим напрягаться, пусть государство предоставит.

Тем не менее программа будет продолжена, обращаюсь к главам муниципальных районов: ищите дополнительные возможности. Например, в Сарапуле, в микрорайоне Симониха, действительно аварийное жилье, да еще и труднодоступное. Руководство города нашло пустующий этаж в общежитии. Мы выделили средства на ремонт. В результате 16 семей до конца года внепланово переедут, - продолжил руководитель региона. - Переселяем самых нуждающихся. Тех, кто беспробудно пьет, а потом митингует в первых рядах, я поддерживать не буду. Иждивенчества не потерплю. Как раз недавно ко мне обратилась семья – родители и трое детей. Живут в двухкомнатной квартире и в целом все неплохо, разве что стены в плесени. Говорю им: поможем оформить льготную ипотеку, часть денег оплатит государство. А они мне в ответ: а с этой квартирой что будет? Мы бы ее сдавали. Ну, она же аварийная! – возмутился я.

«Жаркие» дискуссии

– Молодежь не хочет жить в Уве. Все уезжают. Ничего хорошего у нас нет. Дороги надо ремонтировать, предпринимателей не поддерживают, - начал перечислять набор проблем мужчина из зала.

– В моей жизни тоже было много трудностей. Меня воспитывали бабушка и дедушка, родители постоянно работали. Жили в небольшом доме – две смежные комнаты и все удобства на улице. Я окончил военное училище. Армию в те годы не поддерживали. Мне приходилось выживать – я таксовал, разгружал самолеты. Но я был счастлив. И в бизнесе мне не всегда везло – я два раза становился банкротом, но поднимался и шел дальше. Когда начинали жить с супругой, я каждое утро приносил домой воду в ведрах из колодца. И тогда я был счастлив. А вы мне говорите, что все плохо? Процентные ставки для предпринимателей сейчас намного ниже, дороги строятся, рынок есть. Не надо драматизировать ситуацию. Да, сейчас в республике много проблем, которые придется решать в первую очередь мне. Но президент поручил мне работать в Удмуртии, и я счастлив. Это регион, где прекрасные люди и огромные возможности. Но надо засучить рукава, не стонать и много работать, тогда все будет хорошо, - эмоционально отреагировал на жалобы жителей Александр Бречалов. - Увинский район – один из самых динамично развивающихся. А все проблемы решаемы, главное – трудиться на благо республики вместе.

Цитата:

Александр Бречалов, врио Главы Удмуртии:

– В Увинском районе мне понравился подход команды - главы района и глав поселений. Они видят перспективы развития и готовы аккумулировать свои усилия. Все вопросы мы зафиксировали, выработали единый план работ. Решением самых критичных проблем займемся в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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Автор статьи

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