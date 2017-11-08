Вопрос строительства в Удмуртии Дворца игровых видов обсудят на встрече с президентом Российской Федерации баскетбола. Об этом сам Андрей Кириленко сообщил вчера, 7 ноября, после мастер-класса юным баскетболистам Ижевска.
«Я рад снова вернуться на свою малую Родину. Видно, что здесь баскетбол развивается, есть талантливые ребята. Им для дальнейшего развития необходимо улучшать условия. Мы видим, что этот прекрасный зал уже не вмещает всех желающих. Поэтому, мы будем рассматривать вопрос строительства в Удмуртии Дворца игровых видов спорта. Мы от лица РФБ готовы помогать в этом», - рассказал Андрей Кириленко. Он также отметил, что у Удмуртии есть хорошие результаты на баскетбольном поприще, «поэтому необходимо двигаться вперед и не стоять на месте».
Напомним, что президент российской федерации баскетбола, легендарный баскетболист Андрей Кириленко приехал в Ижевск с рабочим визитом вчера, 7 ноября. Вместе с ним столицу Удмуртии посетили и не менее известные спортсмены Владимир Дячок и Никита Моргунов.
В спортивном зале ижевской государственной медицинской академии они провели мастер-класс для детей, учащихся в спортивных школах республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Перед этим баскетбольным уроком Андрей Кириленко поздравил с 80-ти летним юбилеем Лию Акнаеву, первого тренера его мамы – Ольги Емельяновой. А затем всё его внимание было посвящено детям. Андрей показал ребятам несколько интересных баскетбольных приёмов, посмотрел, на что способна молодёжь Удмуртии. Затем ответил на множество вопросов, которые интересовали юных спортсменов.
В завершение встречи команды Звёзд Российского баскетбола и cборной от Удмуртии сошлись в гала-матче. Капитаном «Звезд» был Андрей Кириленко, команды Удмуртии – Глава республики Александр Бречалов. Встреча завершилась дружеской ничьей 63:63. Сборная Удмуртии смогла сравнять счет за секунды до конца матча.
«Я считаю, что баскетбол — это очень зрелищный вид спорта, конкурирующий с футболом, хоккеем и волейболом», - сообщил журналистам Глава Удмуртии Александр Бречалов. Что касается предстоящих переговоров с президентов Федерации баскетбола России, то он добавил: «Мы с Андреем дружим уже много лет. Я следил за его выступлениями и когда он играл в российских клубах, и когда уехал в НБА. Очень дорожу этой дружбой, и надеюсь, что она продолжится и в нашем сотрудничестве!»
Фото: udmurt.ru
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