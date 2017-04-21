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Александр Бречалов выступил на пленарном заседании Общественной палаты России

21 апреля
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Img 1476 Александр Бречалов выступил на пленарном заседании Общественной палаты России

Продолжается рабочая поездка временно исполняющего обязанности Главы УР Александра Бречалова в Москву. В пятницу руководитель региона принял участие в пленарном заседании Общественной палаты России, на котором общественники подвели итоги работы пятого состава Палаты.

Перед участниками пленарного заседания с приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Он отметил, что те задачи, которые ставили три года назад общественники на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, Общественная палата РФ выполнила. «Общественная палата России стала социальным лифтом: сотни тысяч НКО, которые не просто получили поддержку, но и благодаря участию в форумах "Сообщество" стали привлекать средства, успешные практики стали тиражироваться", - отметил Александр Бречалов.

От себя лично Александр Бречалов поблагодарил бывших коллег за продуктивную работу и плодотворное сотрудничество: «Нам многое удалось сделать. Моё личное восприятие этих трёх лет совместной работы: я познакомился с прекрасными людьми и многому у вас научился».

«В Удмуртской Республике мы уже начинаем реализовывать те инициативы и идеи, которые у нас с вами родились. Поэтому считаю, что моя работа в Общественной палате РФ - это неоценимый опыт. Уверен, что и в будущем у нас с вами будет много общего. Я жду всех в Удмуртии. Это самобытный и уникальный регион. С большим экономическим потенциалом, великой историей и культурой. Огромное вам спасибо, низкий поклон, желаю всем успехов и здоровья», - сказал врио Главы УР.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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