20 мая ушёл из жизни первый Президент Удмуртской Республики, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Волков Александр Александрович. Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким сенатора, всем жителям республики.
Большая часть жизни Александра Волкова была связана с Удмуртией. Он родился 25 декабря 1951 года в городе Брянске. В марте 1970 года, после окончания Брянского строительного техникума, получил направление в Глазов, в строительное управление Чепецкого механического завода, где начал трудовой путь мастером-строителем. После окончания Пермского политехнического института возглавил строительное управление.
В 1987 году Александр Волков был избран председателем исполкома Глазовского городского Совета народных депутатов, в 1989-м стал первым заместителем председателя Госплана Удмуртской Республики. С 1990 года работал в должности заместителя Председателя Совета Министров республики, руководил Госкомитетом по архитектуре и строительству. В 1993 году возглавил Совет Министров республики, в 1995 году – был избран Председателем Государственного Совета – высшим должностным лицом региона.
В 1993-2000 годах Александр Волков представлял Удмуртскую Республику в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В этот период он окончил Московский институт международного бизнеса, защитил кандидатскую диссертацию, затем стал доктором экономических наук. В 1999 году депутаты во второй раз избрали его Председателем Государственного Совета.
15 октября 2000 года всенародным голосованием Александр Волков был избран первым Президентом Удмуртской Республики. На этом посту он проработал до 2014 года. За время его руководства республика укрепила свой статус региона с устойчивой экономикой. В шесть раз вырос объём промышленного производства. Сформировался мощный агропромышленный комплекс, сегодня обеспечивающий лидирующие позиции республики в России по производству продовольствия. Активно велось строительство. Построено 5,5 миллиона квадратных метров жилья, более 600 объектов социальной сферы – в образовании, здравоохранении, в области культуры и спорта. Возведены знаковые для Удмуртии объекты, особое место среди которых занимает Свято-Михайловский собор.
После истечения срока полномочий Президента Удмуртской Республики в марте 2014 года Александр Волков избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где работал заместителем Председателя Комитета по науке, образованию и культуре. В этом же году ему присвоено звание "Почётный гражданин Удмуртской Республики".
"Лучшим признанием заслуг Александра Волкова являются не только многочисленные награды и звания самого высокого ранга, но и уважение коллег и соратников, репутация человека, досконально знающего и искренне любящего Удмуртию. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного, разделяем с ними боль невосполнимой утраты. Светлая память о талантливом организаторе, неординарном человеке, верном сыне своего Отечества Александре Волкове навсегда сохранится в наших сердцах", - сказано в соболезновании руководителя республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.