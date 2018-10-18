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Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи

17 октября
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Сегодня в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв. К сожалению, есть погибшие и раненые. В Крыму объявлен трёхдневный траур.

%d0%91%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2 Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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