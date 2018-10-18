Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже.
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Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
17 октября0
Сегодня в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв. К сожалению, есть погибшие и раненые. В Крыму объявлен трёхдневный траур.
Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
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