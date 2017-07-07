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Александр Бречалов выразил соболезнование семьям погибших в автокатастрофе жителей Удмуртии

2 июля
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Александр Бречалов выразил соболезнование семьям погибших а автокатастрофе в Татарстане. Его слова приводит пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В ночь на 2 июля в Татарстане произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Самары в Ижевск, и грузового автомобиля. Погибли 13 человек. Среди жертв есть жители Удмуртской Республики. Искренне соболезную родным и близким погибших в автокатастрофе. Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь», - сообщил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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