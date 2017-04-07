Сегодня, 7 апреля, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов находится в первой рабочей поездке в городе Сарапуле. В рамках визита он осмотрел мост через реку Кама и встретился с жителями посёлка Симониха, который административно является микрорайоном города Сарапула, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Напомним, 3 апреля журналист из Удмуртии на медиафоруме, который проводил в Санкт-Петербурге Общероссийский народный фронт, рассказал Президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг микрорайона Симониха.
На данный момент здесь проживает около 40 человек, в основном это люди пожилого возраста. В населённом пункте нет ни больницы, ни школы, ни магазина, добраться до «большой земли» жители могут только на катере, теплоходе или железнодорожным транспортом. Жители Симонихи обращались в Администрацию города Сарапула и региональное отделение ОНФ с просьбой оказать помощь в решении вопроса о предоставлении благоустроенного жилья. По их словам, дома, в которых они проживают, находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу жизни.
Ознакомившись со сложившейся ситуацией на месте, внимательно выслушав жителей посёлка, временно исполняющий Главы Удмуртии Александр Бречалов обещал оказать содействие и помощь, в том числе юридическую, для обращения в судебные органы по вопросу восстановления правоустанавливающих документов на квартиры. В период паводка также будет организована доставка в посёлок продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.
В настоящее время временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии в Администрации города Сарапула проводит совещание с активом города.
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