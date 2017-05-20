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Александр Бречалов встретился с участниками бизнес-миссии из Крыма и Севастополя

20 мая
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Намечен план действий на перспективу, который позволит наладить системное сотрудничество регионов

1 Александр Бречалов встретился с участниками бизнес-миссии из Крыма и Севастополя

18-19 мая в Удмуртию с бизнес-миссией посетили предприниматели из Крыма и Севастополя. В завершении первого дня работы с участниками бизнес-миссии встретился врио Главы Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Основа делегации – представители общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация», которая базируется в Крыму, а работает по всей России. В делегацию вошли руководители промышленных предприятий, фармакологических компаний, представители туриндустрии, агропромышленного комплекса и сельхозпереработки, в том числе главы крестьянско-фермерских хозяйств, имеющих опыт внедрения инноваций в сельских регионах, специалисты по техническому перевооружению ВПК и производители этнической продукции.

Александр Бречалов подчеркнул, что эффективные межрегиональные связи – драйвер развития любой экономики, и правильно, что первый шаг к партнёрству сделали представители малого и среднего бизнеса, мобильные и настроенные на «повестку действий».

На встрече был обсуждён широкий круг вопросов и сформированы векторы взаимодействия – от сотрудничества в сфере высокотехнологичного производства и развития медицинских услуг до совместных проектов, например, в области развития лыжного спорта, который является одной из базовых спортивных компетенций Удмуртии.

Также намечен план действий на перспективу, который позволит наладить системное сотрудничество регионов. В частности, переговоры решено продолжить в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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