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Александр Бречалов встретился с сотрудниками республиканской газеты "Удмурт дунне"

16 апреля
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Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в редакции старейшей республиканской газеты "Удмурт дунне" ("Удмуртский мир"), история которой насчитывает более ста лет.

Img 1464 Александр Бречалов встретился с сотрудниками республиканской газеты "Удмурт дунне"

Руководитель республики рассказал журналистам национального издания о социально-экономической ситуации в регионе, выслушал их мнения о политических процессах в регионе, ответил на множество вопросов, в том числе и личного характера.

"Меня радует, что в Удмуртии живут очень талантливые люди, к сожалению, много способных людей уехало отсюда. Мы стараемся сейчас установить с ними обратную связь, - отметил Александр Бречалов. - Что касается главного результата в экономике, нам удалось удержать бюджет в состоянии перспективы развития. Когда мы пришли, это было такое уверенное пике. Надо было брать два миллиарда рублей банковских кредитов, что увеличило бы и без того большую долговую нагрузку. Ряд принятых мер позволил изменить ситуацию, хотя дефицит средств ещё есть".

Глава обозначил, что в дальнейшем сформированную команду ждёт большая программа обучения. "Кто сегодня работает с нами, конечно, стараются. Но им не хватает знаний. Не хватает навыков проектной работы, взаимодействия, сильно хромает менеджмент. Поэтому у нас сейчас начался большой, трёхнедельный образовательный цикл", - сообщил Александр Бречалов.

Разговор на встрече с журналистами коснулся работы с обращениями граждан. Количество писем, сообщений в адрес Главы в социальных сетях ежемесячно растёт, причём люди всё активнее обращаются не только с личными вопросами, но и информируют о системных проблемах, касающихся многих жителей республики. Руководитель Удмуртии выразил надежду, что и работники периодических изданий должны вносить свою лепту в работу с обращениями граждан. Представители газеты, в свою очередь, посетовали, что органы государственной и муниципальной власти очень неохотно реагируют на критические публикации в СМИ. Глава поручил присутствовавшему на встрече советнику Алексею Серебренникову оперативно отработать эту проблему и доложить.

Журналисты спросили о перспективах Центра удмуртской культуры в столице республики. Александр Бречалов подтвердил, что он будет открыт к 100-летию удмуртской государственности.

На встрече также обсудили вопросы социального развития республики, расширения сотрудничества с финно-угорскими регионами России, ситуацию в сельском хозяйстве, в частности, проблемы ценообразования в молочном животноводстве. Глава заявил, что актуальной остаётся задача более эффективного использования имеющихся в Удмуртии активов. За счёт оптимизации нынче планируется привлечь дополнительно около двух миллиардов рублей, которые можно будет направить на реализацию социальной политики.

Главный редактор газеты Зинаида Рябинина рассказала гостям о принципах работы журналистов, о регулярных встречах с читателями, ознакомила с серией книг, буклетов и сборников, выпущенных сотрудниками издания.

Более подробно о встрече с Главой можно узнать на сайте газеты: http://udmdunne.ru

Наша справка

«Удмурт дунне» — республиканская общественно-политическая газета. Выходит на удмуртском языке. Учредители - Государственный Совет и Правительство Удмуртской Республики.

Создана 4 февраля 1915 года. В настоящее время «Удмурт дунне» выпускается форматом А-3 два раза в неделю. Раз в месяц выходят приложения «Герд» — газета всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»; «Берекет» — свод практических советов: дом, огород; молодёжное приложение «Дарт».

Редакция активно сотрудничает с финно-угорским сообществом, она не раз была инициатором и организатором финно-угорских мероприятий.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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