Концерн «Калашников» открыл первую бренд-зону в Белоруссии Белоруссия стала второй после Грузии страной на постсоветском пространстве, где присутствует фирменна...

Эксперты оценили реализацию целевых моделей по улучшению инвестиционного климата в Удмуртии Министерствам и ведомствам предложено обеспечить работу по исполнению дорожных карт с учетом межведом...

Здесь будет тракторный завод! В Удмуртии появится еще один бренд – трактор «УралИжТрак». ...