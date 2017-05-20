Накануне Дня предпринимателя Александр Бречалов продолжает знакомство с деятельностью бизнес-сообществ республики. В начале мая он встретился с представителями Ассоциации лёгкой промышленности региона. На этой неделе имел продолжительное общение с "Деловой Удмуртией" и ассоциацией "Развитие". 19 мая провёл двухчасовую встречу с участниками Ассоциации промышленных предприятий.
Это объединение создано в 2001 году. В него входят 35 предприятий среднего и малого бизнеса. Основной целью деятельности Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии является представление интересов участников союза в органах региональной власти, а также объединение усилий участников для развития экономики.
Как сообщил руководитель общественного объединения генеральный директор ОАО «Редуктор» Сергей Молчанов, на предприятиях, входящих в ассоциацию, трудится 11 тысяч человек. За прошлый год ими произведено разнообразной продукции на 24,5 миллиарда рублей. Средняя зарплата работников составляет более 27 тысяч рублей.
"Для меня очень важно с вами пообщаться, обсудить ваши инициативы, проблемы, - сказал Александр Бречалов, открывая совещание. - Я уже говорил, что главный принцип успешного взаимодействия региональной власти и бизнеса основан на партнёрских отношениях. Никакого разговора с позиции силы у власти быть не должно. Мой личный основной принцип - честность, открытость и публичность. Можем сделать дело - так и скажем, не можем - тоже. Поэтому и вас призываю к честности. Я сам занимался предпринимательством, все нюансы бизнеса хорошо знаю. Понимаю, какие бывают искушения. Вся наша команда, и в особенности та часть, которая отвечает за экономику, ориентирована на максимальную поддержку и помощь тем, кто эффективно занимается развитием своих предприятий".
Руководитель республики подчеркнул, что ожидает от предпринимателей - участников Ассоциации промышленных предприятий - системных предложений по участию в общей работе, которая в августе должна вылиться в презентацию большой, исчерпывающей карты инвестиционных возможностей республики #ИнвестируйвУдмуртию.
Сама по себе карта не является продуктом, но она поможет совершенствованию нормативной базы инвестиционной деятельности, будет способствовать упрощению процедур. Карта позволит сократить путь от идеи до закладки фундамента, решить ряд других вопросов, отметил врио Главы УР.
Участники встречи заострили внимание руководителя региона на главных проблемах, характерных сегодня для большинства небольших предприятий, озвучили своё видение их решения, предложили по-новому взглянуть на методы взаимодействия друг с другом и властью.
Представитель глазовского завода "Реммаш" Николай Веретенников вышел с инициативой создать отдельный совет при Главе Удмуртии по работе со средним бизнесом и встречи проводить на регулярной основе. Александр Бречалов со своей стороны отметил, что такие встречи нужны, но «давайте исходить не от периодичности встреч или количества созданных советов, а от решения конкретных задач. Форматов взаимодействия выработано много, и надо их эффективно использовать».
Пресс-служба главы и правительства УР
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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