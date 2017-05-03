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Александр Бречалов встретился с представителями Ассоциации лёгкой промышленности УР

3 мая
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Nik 5167 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов встретился с представителями Ассоциации лёгкой промышленности УР

Как и было обещано ранее на встрече с предпринимателями, исполняющий обязанности Главы региона Александр Бречалов в мае приступил к отдельным встречам с представителями бизнес-сообщества республики.

Первая встреча состоялась во вторник, 2 мая. Врио Главы Удмуртии ознакомился с работой АО «Сактон», а после экскурсии по производственным площадям с руководителями предприятий лёгкой промышленности обсудил проблемные вопросы и возможные пути их решения.

На встрече присутствовали представители АО «Сактон», ЗАО «Шаркан-Трикотаж», Сарапульской швейной фабрики, производственной фирмы «Вест», ООО «Ижхолст», ИП Тотьмянина Ю.В., швейной фабрики «Профит».

Промышленники отметили, что сейчас отрасль переживает не самые лучшие времена: высокие цены на сырьё привели к росту цен на готовую продукцию, что сказывается на снижении покупательского спроса населения и объёмах продаж. Не хватает оборотных средств на модернизацию производств и закупку нового оборудования, что делать просто необходимо, чтобы конкурировать на рынке. Предприятия испытывают кадровый голод, так как в лёгкой промышленности самая низкая заработная плата по промышленному сектору Удмуртии (от 8 до 19 тысяч рублей), что не стимулирует рост производительности труда.

Генеральный директор АО «Сактон» Зоя Степнова остановилась и на мерах господдержки предприятий лёгкой промышленности, которые в республике существуют, но по её словам, на период сложившегося кризиса (в течение двух-трёх лет) им необходима дополнительная помощь со стороны республики, чтобы сохранить рабочие места и развиваться дальше. Возможные преференций могут быть в форме субсидий тарифов на энергоресурсы, 100-процентной ставки субсидий на кредитные ресурсы, а также в содействии по участию предприятий на межрегиональных и всероссийских ярмарках и выставках.

«Мы готовы помогать, и обязательно будем это делать. Первое, в чём мы будем помогать, – это рынок сбыта и продвижение продукции, - сказал промышленникам Александр Бречалов. – Но для этого мне нужно понять реальное состояние дел, с цифрами, с экономикой, с перспективами. Поэтому попрошу вас сформировать определённую карту ваших возможностей. Ещё раз повторюсь, мы готовы помогать, но поменьше эмоций и больше экономики. Если мы поймём, что предприятие перспективное, что у руководителя есть понимание, на что пойдут средства господдержки и какой эффект от этого будет, то это разговор. Тут нужен прагматичный подход», - добавил Врио Главы региона.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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