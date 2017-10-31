Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с победителем чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi-2017 Леонидом Шмаковым, сообщает пресс-служба главы региона. Участие в встрече также принял тренер чемпиона Денис Дюгуров. Напомним, что Леонид одержал победу на чемпионате в рамках компетенции «Сетевое и системное администрирование» (ССА). Кроме него, за медали в этой номинации боролись еще 28 человек со всего мира.
«Уровень очень высокий у всех участников, хорошая подготовка. Просто кто-то проявил стойкость, а кто-то нет. Задание было очень трудное. Работать над ним пришлось четыре дня. Даже меня, когда узнал, что были внесены изменения в задания, это заставило очень сильно нервничать. Пришлось до ночи прорабатывать заново все задание», - рассказал Леонид Александру Бречалову.
Что касается самого задания, с которым пришлось разбираться чемпиону, то оно состояло из 4 частей. Первое – настройка сетевого оборудования, второе - настройка операционных систем Linux, третье – настройка операционных систем Windows и четвертое – работа техподдержки. «Заявки» от пользователей в рамках четвертого этапа заранее участникам не известны. Это было, по словам Леонида, полностью секретное задание. Его готовила страна, которая не присутствовала на чемпионате.
«Леонид не только первый представитель Удмуртской Республики или России, который взял золотую медаль в рамках этой компетенции. Он первый европеец, победивший в этой компетенции за всю историю движения WorldSkills. До этого там побеждали только представители азиатских стран. С ними конкурировать очень тяжело. Своих участников эти страны начинают, как правило, специализированно готовить не за 6 месяцев, а за два года до соревнований», -рассказал тренер Леонида Денис Дюгуров. Он также отметил, что следующий этап, в котором нынешний победитель сможет участвовать – это Чемпионат профессионального мастерства от корпораций в области Hi-Tech, но для этого необходимо организовать свой сильный чемпионат в области ИТ в Удмуртской Республике. Глава региона идею поддержал.
В заключение встречи Александр Бречалов отметил, что теперь необходимо сообществу сформулировать предложение, чем нужно помочь на уровне республики или страны для того, чтобы подобные результаты наших учеников стали нормой. Он также согласился со словами Дениса Дюгурова о том, что такие победы должны быть следствием хорошей системы образования и качественной профессиональной подготовки. Для этого необходимо системно подойти к этому вопросу.
Напомним, что Россия завоевала на этом чемпионате 6 золотых медалей, из них три – в сфере ИТ.
Справка УП
Шмаков Леонид Федорович – с 2017 года студент Удмуртского госуниверситета. Бакалавриат по специальности «Прикладная информатика». В 2015 году окончил Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова по специальности «Компьютерные сети».
Достижения:
2016 год – Четвертое место в Национальном финале чемпионата России. Зачислен в расширенный состав сборной страны;
2016 год – бронзовая медаль Чемпионата Европы в Гётеборге (вместе с напарником – Александром Горбачевым (Тюмень);
2017 год – золотая медаль Чемпионата мира в Абу-Даби. Член основного состава сборной России.
Дюгуров Денис Владимирович – заведующий кафедрой математического моделирования и прогнозирования Института математики информационных технологий и физики Удмуртского Госуниверситета, инструктор сетевой академии CISCO в УдГУ. Единственный в Приволжском федеральном округе эксперт по компетенции ССА, сертифицированный Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills-Russia. В 2016 году стал заместителем главного эксперта первого чемпионата УР, член тренерского штаба сборной России.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики
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