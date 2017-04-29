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Александр Бречалов встретился с лидером профсоюзов Удмуртии

29 апреля
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nik 9151 Александр Бречалов встретился с лидером профсоюзов Удмуртии

Планы проведения Первомая временно исполняющий обязанности руководителя Удмуртской Республики Александр Бречалов обсудил с председателем Федерации профсоюзов Удмуртии Сергеем Шерстобитом.

По традиции День весны и труда будет традиционно отмечен праздничным первомайским шествием жителей республики, представителей трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций и партий.

Во встрече принял участие исполняющий обязанности руководителя администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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