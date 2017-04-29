Планы проведения Первомая временно исполняющий обязанности руководителя Удмуртской Республики Александр Бречалов обсудил с председателем Федерации профсоюзов Удмуртии Сергеем Шерстобитом.
По традиции День весны и труда будет традиционно отмечен праздничным первомайским шествием жителей республики, представителей трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций и партий.
Во встрече принял участие исполняющий обязанности руководителя администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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