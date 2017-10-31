30 октября Глава республики Александр Бречалов в штабе городских проектов «Лифт» встретился с активом Удмуртской молодёжной общественной организации "Шунды", сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Руководитель общественного объединения Алина Чернова рассказала об основных проектах организации. Лагерная смена «Тулкым» проводится для раскрытия творческих способностей детей. «Вамыш» объединяет лидеров общественного движения, студентов, старшеклассников. «Шудком» является удмуртским аналогом интеллектуальных викторин «Что? Где? Когда?» и «60 секунд». В рамках республиканского музыкального конкурса-проекта «Куарагур» молодые удмуртские поэты, композиторы и исполнители создают совместный творческий продукт – оригинальную песню на удмуртском языке в разных жанрах. Для одаренных детей из сельской местности разработан проект детского лагеря «Шундыкар».
Участники встречи задали руководителю республики множество вопросов, касающихся работы над проектами, укрепления межрегиональных молодёжных связей, закрепления молодых специалистов на селе, развития здравоохранения в регионе и других актуальных вопросов.
Александр Бречалов призвал молодых людей к большей активности. Он в качестве примера рассказал о своём опыте работы в бизнесе, о достижениях и ошибках своих друзей, о перспективах республики.
«Не бойтесь выходить из зоны комфорта, - предложил глава Удмуртии. – Ищите себя, пробуйте. Поверьте, в России и мире сегодня великое множество возможностей для самореализации. Всегда ставьте перед собой высокую планку. По максимуму. Я членам своей команды говорю: надо быть лучшими, второе место – это поражение».
Он напомнил, что для продвижения необходимо шире использовать социальные сети: «Имейте в виду, когда вы будете обращаться в различные фонды и другие организации, о вас будут судить не только по представленным проектам, но оценят и по вашему присутствию в Интернете».
Глава Удмуртии пожелал активистам организации «Шунды» смелости и удачи. Он выразил готовность сотрудничества с ними и в будущем.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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