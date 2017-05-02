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Александр Бречалов встретился с лидерами депутатских фракций Госсовета Удмуртии

1 мая
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nik 4747 (1) Александр Бречалов встретился с лидерами депутатских фракций Госсовета Удмуртии

Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с лидерами депутатских фракций Государственного совета региона V созыва. От «Единой России» на встрече присутствовал Алексей Прасолов, КПРФ – Владимир Чепкасов, ЛДПР – Тимур Ягофаров, «Справедливой России» - Фарид Юнусов.

«У нас сейчас большой и важный политический сезон. Обсудили много первоочередных задач. Радует, что все едины в том, что настало время для консолидации усилий», - сообщил врио Главы региона по итогам встречи.

На совещании также присутствовал и.о. Председателя Правительства УР Виктор Савельев, Председатель Госсовета Владимир Невоструев и и.о. руководителя Администрации Главы и Правительства Сергей Смирнов.

Лидеры фракции поблагодарили руководство региона за встречу. Они отметили, что потребность в таком разговоре давно назрела и в таком ключе работа, безусловно, пойдет лучше и конструктивнее.

Участники договорились о том, что будут и дальше встречаться как на уровне Главы, так и на уровне Правительства и Администрации Главы и Правительства УР.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

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