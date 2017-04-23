Воскресное утро 23 апреля врио Главы Удмуртии провел вместе со спортсменами Глазова. На его странице в Фейсбуке появились фотографии встреч и совместной пробежки.
«Бодрое начало дня в #Глазов с любителями спорта! На бегу ознакомился с частью спортивной инфраструктуры города. За завтраком обсудили инициативы по развитию любительского и профессионального спорта в Удмуртии!» - написал Александр Бречалов
Позже новый руководитель региона побывал в Ледовом дворце спорта Глазова, пообещал помощь в поисках источников финансирования детского и профессионального хоккея.
«В Глазове благодаря усилиям Чепецкого Механического Завода построен классный Ледовый дворец, а благодаря родителям и активным горожанам во главе с Кириллом Гоголевым в городе развивается и детский, и профессиональный хоккей.
Конечно, есть трудности с обеспеченностью ресурсами и финансами. Совместно с заводом, главой города Бекмеметьевым Олегом Николаевичем и активистами будем искать новые формы помощи!». - написал в Фейсбуке Александр Бречалов об итогах встречи.
Фото: с личной страницы А.В. Бречалова на facebook.com
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