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Александр Бречалов встретился с активом и жителями Киясовского района

28 февраля
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Глава муниципального образования отчитался о выполнении поручений по итогам прошлого визита. Министр здравоохранения УР и главный врач района рассказали о проблемах здравоохранения.

6b3e6df33dcd863af6cc98c8090fd184 Александр Бречалов встретился с активом и жителями Киясовского района

Глава Удмуртии перечислил социальные объекты, которые будут отремонтированы в текущем году, отметив, что на эти цели району будет выделено более 40 млн рублей.

Среди них, например, 3 средние общеобразовательные школы – Атабаевская, Ильдибаевская и Старосальинская, где заменят окна и кровлю, укрепят фундамент. Также в планах ремонт нескольких детских садов, сельских домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов и капитальный ремонт центральной районной больницы.

Особое внимание Александр Бречалов уделил вопросам здравоохранения.

«Я так понимаю, что мобильный диагностический комплекс до вас не доезжал. В деревне Дубровское 4 месяца не было участкового врача. Это никуда не годится. В ближайшее время организуйте выезд медкомплекса. Да, нам не хватает врачей, медперсонала. В Киясовском районе еще более-менее ситуация. В Глазове, например, 64 человека не хватает. Но в любом случае, если в деревне живёт 100 человек – как минимум раз в месяц участковый врач туда должен приезжать», - сказал руководитель региона и поручил главврачу и главе района организовать диспансеризацию.

Жители района традиционно задавали вопросы по ремонту дорог, вывозу мусора, строительству очистных сооружений и замене устаревших сетей водоснабжения.

В завершение встречи Александр Бречалов вручил Почётные грамоты правительства УР за высокий профессионализм и самоотверженный труд в системе здравоохранения фельдшеру ФАП д. Косолапово Ирине Косолаповой и лаборанту Киясовской районной больницы Валентине Шорниковой.

Также он передал сертификат на электрокардиограф для фельдшерско-акушерского пункта с. Первомайский и пригласил спортивную семью Кузнецовых – участников зимних сельских игр в Алнашах - в Государственный цирк Удмуртии.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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