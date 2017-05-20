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Александр Бречалов встретился с активистами "Удмурт Кенеш"

20 мая
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Сегодня врио Главы Удмуртии на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» провёл встречу с активистами общественной организации "Удмурт кенеш".

Nik 3662 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов встретился с активистами "Удмурт Кенеш"

Сегодня врио Главы Удмуртии на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» провёл встречу с активистами общественной организации "Удмурт кенеш". Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ассоциация удмуртских объединений создана более четверти века назад. Она действует с целью возрождения самосознания удмуртов, повышения статуса удмуртского языка, защиты интересов удмуртов, проживающих за пределами Удмуртской Республики. Организация активно реализует проекты, направленные на пропаганду изучения удмуртского языка, осуществляет планомерную работу с молодёжью.

На встрече с руководителем республики представители Ассоциации обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с развитием национальной культуры.

"Встреча была очень конструктивная, предельно конкретная. Есть проблемы и задачи, которые мы должны решать уже в этом году. Один из ключевых вопросов был поднят почётным президентом "Удмурт кенеша" Валентином Кузьмичом Тубыловым. Он предложил начать подготовку к 100-летию государственности Удмуртии, который будем отмечать в 2020 году. Работа сегодня началась. В ближайшее время мы создадим оргкомитет, в который войдут и представители национально-культурных объединений. Кроме того, мы рассмотрели достаточно важные вопросы по закону о языках, по выпуску школьных учебников. Обсудили проблемы образования, в том числе Можгинского педагогического колледжа", - отметил Александр Бречалов во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что подход общественников к решению назревших вопросов правильный. "Главное, есть понимание: если мы всё будем вместе обсуждать, выбирать приоритеты, можно всего добиться", - отметил врио Главы.

Представители СМИ попросили уточнить позицию по закону о языках. "Мне известно, что законопроект отработан в Государственном Совете и с экспертами. Но есть отрицательное заключение прокурора Удмуртии. Мне надо вникнуть в тему, чтобы сделать свои выводы. Время меняется, меняются подходы, требования, действующий сейчас закон требует корректировки. Я ориентируюсь на экспертное заключение коллег из "Удмурт кенеша". Будем стремиться к тому, чтобы его принять с целью решения задач, заложенных в законопроект", - заверил Александр Бречалов.

Врио Главы сообщил, что на ближайшие недели запланировано более глубокое и детальное обсуждение вопроса изучения удмуртского языка в дошкольных учреждениях Ижевска.

Фото: Пресс-служба глвы и правительства УР

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