Шествие организовала Федерация профсоюзов Удмуртии. Во главе праздничной колонны прошли руководители республики и города Ижевска, члены правительства, депутаты Госдумы РФ, Госсовета региона и Гордумы Ижевска.
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретил Первомай в рядах участников праздничной демонстрации коллектива акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол». Прямо в ходе шествия руководитель региона поздравил в соцсетях жителей Удмуртии с Первомаем: «Дорогие друзья, с праздником! Для меня большая честь идти в колонне с Ижевским электромеханическим заводом. <…> Это одно из лучших наших предприятий в республике. Дорогие друзья, мир – это труд! Всех с праздником! Первомай! Ура!».
Открыл праздничное мероприятие председатель Федерации Профсоюзов УР Сергей Шерстобит. Он говорил про несправедливость разрыва зарплат топ-менеджеров и рабочих, о повышении МРОТ. «Сегодня в непростых экономических условиях большинство предприятий и учреждений нашей республики работают стабильно, обеспечивая занятость жителей Удмуртии. Эффективное сотрудничество власти, бизнеса и общества является необходимым фактором экономического развития и решения социальных проблем», - подчеркнул лидер профсоюзов УР и поздравил трудящихся с праздником.
Шествие длилось более двух часов. Как мы уже сообщали ранее, праздник продолжится работой тематических площадок: в 12-30 часов стартует Юбилейная 50 традиционная городская кольцевая велогонка, посвящённая празднику Весны и Труда и детский забег на беговелах (у Ротонды за Домом Правительства); в полдень в Сквере Победы - турнир по уличному баскетболу; в 16-00 часов у Ротонды за Домом Правительства откроет работу «Театральный пикник» с участием ведущих творческих коллективов республики; в 18-00 часов во внутреннем дворе Национального музея пройдёт праздничный музыкальный вечер «Виниловая маёвка».
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