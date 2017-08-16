Все улицы и дороги Ижевска должны быть комфортными для горожан в любое время года. Такую задачу поставил перед администрацией Ижевска временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, передает пресс-служба руководства республики.
По словам главы Ижевска Юрия Тюрина общая площадь объектов улично-дорожной сети столицы Удмуртии составляет 11,2 млн квадратных метров. Из них 2,4 млн квадратных метров ранее не попадали в контракты по обслуживанию из-за недостаточного финансирования. По предварительным расчётам на обеспечение качественного комплексного содержания всей сети в 2018 году потребуется изыскать около 774 млн рублей.
Город предлагает привлечь к комплексному содержанию улиц и дорог как можно больше подрядных организаций. Это позволит не только повысить конкуренцию на рынке муниципального заказа, но и будет способствовать снижению цены контракта. При заключении контрактов на 3-годичный срок, организации сами смогут инвестировать в развитие и модернизацию собственной материально-технической базы.
Александр Бречалов предложение поддержал.
«Предварительная цифра в 774 млн рублей принимается как рабочая. Наша задача не только изыскать эти средства, чтобы подрядные организации смогли начать работу по новой схеме уже с 1 ноября текущего года, но и провести тщательный анализ и аудит деятельности муниципальных организаций, выступающих подрядчиками по этим видам работ», - отметил Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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