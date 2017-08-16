Главная » Общество » Александр Бречалов: Все улицы и дороги Ижевска должны быть комфортными для горожан в любое время года

Александр Бречалов: Все улицы и дороги Ижевска должны быть комфортными для горожан в любое время года

15 августа
0

Для качественного содержания дорожной сети требуется 774 млн. рублей в год

Nik 7112 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов: Все улицы и дороги Ижевска должны быть комфортными для горожан в любое время года

Все улицы и дороги Ижевска должны быть комфортными для горожан в любое время года. Такую задачу поставил перед администрацией Ижевска временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, передает пресс-служба руководства республики.

По словам главы Ижевска Юрия Тюрина общая площадь объектов улично-дорожной сети столицы Удмуртии составляет 11,2 млн квадратных метров. Из них 2,4 млн квадратных метров ранее не попадали в контракты по обслуживанию из-за недостаточного финансирования. По предварительным расчётам на обеспечение качественного комплексного содержания всей сети в 2018 году потребуется изыскать около 774 млн рублей.

Город предлагает привлечь к комплексному содержанию улиц и дорог как можно больше подрядных организаций. Это позволит не только повысить конкуренцию на рынке муниципального заказа, но и будет способствовать снижению цены контракта. При заключении контрактов на 3-годичный срок, организации сами смогут инвестировать в развитие и модернизацию собственной материально-технической базы.

Александр Бречалов предложение поддержал.

«Предварительная цифра в 774 млн рублей принимается как рабочая. Наша задача не только изыскать эти средства, чтобы подрядные организации смогли начать работу по новой схеме уже с 1 ноября текущего года, но и провести тщательный анализ и аудит деятельности муниципальных организаций, выступающих подрядчиками по этим видам работ», - отметил Александр Бречалов.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Александр Бречалов: Наша цель - обеспечить качественные и безопасные дороги
15 августа
Удмуртия имеет возможность в будущем претендовать на дополнительное финансирование для реализации фед...
16 августа в Ижевске у ТРЦ "Талисман" впервые откроется «Всероссийская ярмарка в Октябрьском районе»
15 августа
В Удмуртии замечания по качеству домов для переселенцев устранены не полностью
14 августа
Пять муниципалитетов республики попадают в зону риска по срыву сроков переселения граждан из ветхого ...
В Удмуртии в 2017 году на благоустройство направят 432 миллиона рублей
14 августа
Реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" обсудили сегодня на аппаратном совещании...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо