Главная » Общество » Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам

Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам

18 мая
0

Торжественный приём, посвящённый вручению знака отличия «Родительская слава», состоялся в пятницу, 18 мая. Высокие республиканские государственные награды – знак отличия «Родительская слава» семнадцати многодетным семьям и двум одиноким отцам вручил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Nik 6659 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам

Напомним, что знак отличия «Родительская слава» в нашей республике был учреждён в 2013 году. Им награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, достойно воспитавшие троих и более детей. На настоящий момент знаком отличия «Родительская слава» в Удмуртской Республике уже награждены 122 многодетных семей и 17 одиноких отцов.

Поздравляя участников торжественного приёма с наградами, руководитель региона отметил, что в Удмуртии много многодетных семей и семей, в которых воспитываются приёмные дети.

«Семья – это, безусловно, счастье, но не только счастье, это и труд, и огромная ответственность. Вы – самые главные у нас труженики. И вам за это огромное спасибо», - сказал Александр Бречалов и напомнил слова нашего Президента Владимира Путина о том, что «семья – это труд без праздников и выходных».

Глава Удмуртии подчеркнул, что руководство страны и региона полностью разделяет эту ответственность вместе с многодетными семьями, не случайно один из последних Указов Президента РФ касается именно демографической политики.

«Президент уделял и уделяет огромное внимание поддержке многодетных семей. Вы помните, в какое трудное время рождался проект «Материнский капитал» (был огромный дефицит в стране, был огромный внешний долг), но, тем не менее, Владимир Владимирович совершенно мудро тогда подметил, что если мы не будем поддерживать те семьи, которые хотят рожать и воспитывать детей, то тогда у нас нет будущего.

Республика, безусловно, будет выполнять в полной мере и этот Указ, и те меры, которые были дополнительно приняты по поддержке многодетных семей в предыдущие годы. Мы все их, безусловно, поддержим. И те недоразумения, которые происходили в последнее время, связанные с льготой на детский сад и многие другие вещи, я уверен, что какие бы у нас сложные моменты не были, мы таких вещей больше не допустим. Мало того, скоро мы объявим о тех объектах социальной инфраструктуры (это в первую очередь детские сады и школы), которые мы будем строить уже в этом году», - сказал руководитель республики.

Александр Бречалов озвучил один из таких приоритетных объектов – школа в посёлке Кез, строительство которой начнётся уже в этом году. Также нынешним летом начнётся строительство многофункционального спортивного комплекса в Можге.

В заключение Глава пригласил многодетные семьи на масштабную благотворительную акцию 1 канала «Стань Первым», которая пройдёт в Ижевске в Международный День защиты детей, 1 июня.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

Планёрка с Татьяной Тенсиной. Татьяна Тенсина: «Библиотека – это современный центр культуры и просвещения»
18 мая
На планёрке в «УП» обсудили роль библиотеки в жизни современного общества, судьбу знаменитого здания ...
Александр Волков: первый Президент Удмуртии, строитель, созидатель
18 мая
20 мая 2017 года не стало первого Президента Удмуртской Республики Александра Волкова. Человека, искр...
Конкурсный подход. На смену арестованному руководителю фонда капремонта Удмуртии придёт Диана Новомейская
18 мая
В Фонде капитального ремонта Удмуртии вот-вот сменится руководитель. Кандидаты уже сдали экзамен, по ...
Александр Ермолаев: «Я активно эксплуатирую свои недостатки»
18 мая
Основатель компании «Марк-ITT» рассказал о своём детстве, строительстве «умного» дома и видении мира....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо