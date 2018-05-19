Напомним, что знак отличия «Родительская слава» в нашей республике был учреждён в 2013 году. Им награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, достойно воспитавшие троих и более детей. На настоящий момент знаком отличия «Родительская слава» в Удмуртской Республике уже награждены 122 многодетных семей и 17 одиноких отцов.
Поздравляя участников торжественного приёма с наградами, руководитель региона отметил, что в Удмуртии много многодетных семей и семей, в которых воспитываются приёмные дети.
«Семья – это, безусловно, счастье, но не только счастье, это и труд, и огромная ответственность. Вы – самые главные у нас труженики. И вам за это огромное спасибо», - сказал Александр Бречалов и напомнил слова нашего Президента Владимира Путина о том, что «семья – это труд без праздников и выходных».
Глава Удмуртии подчеркнул, что руководство страны и региона полностью разделяет эту ответственность вместе с многодетными семьями, не случайно один из последних Указов Президента РФ касается именно демографической политики.
«Президент уделял и уделяет огромное внимание поддержке многодетных семей. Вы помните, в какое трудное время рождался проект «Материнский капитал» (был огромный дефицит в стране, был огромный внешний долг), но, тем не менее, Владимир Владимирович совершенно мудро тогда подметил, что если мы не будем поддерживать те семьи, которые хотят рожать и воспитывать детей, то тогда у нас нет будущего.
Республика, безусловно, будет выполнять в полной мере и этот Указ, и те меры, которые были дополнительно приняты по поддержке многодетных семей в предыдущие годы. Мы все их, безусловно, поддержим. И те недоразумения, которые происходили в последнее время, связанные с льготой на детский сад и многие другие вещи, я уверен, что какие бы у нас сложные моменты не были, мы таких вещей больше не допустим. Мало того, скоро мы объявим о тех объектах социальной инфраструктуры (это в первую очередь детские сады и школы), которые мы будем строить уже в этом году», - сказал руководитель республики.
Александр Бречалов озвучил один из таких приоритетных объектов – школа в посёлке Кез, строительство которой начнётся уже в этом году. Также нынешним летом начнётся строительство многофункционального спортивного комплекса в Можге.
В заключение Глава пригласил многодетные семьи на масштабную благотворительную акцию 1 канала «Стань Первым», которая пройдёт в Ижевске в Международный День защиты детей, 1 июня.
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