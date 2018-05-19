Планёрка с Татьяной Тенсиной. Татьяна Тенсина: «Библиотека – это современный центр культуры и просвещения» На планёрке в «УП» обсудили роль библиотеки в жизни современного общества, судьбу знаменитого здания ...

Александр Волков: первый Президент Удмуртии, строитель, созидатель 20 мая 2017 года не стало первого Президента Удмуртской Республики Александра Волкова. Человека, искр...

Конкурсный подход. На смену арестованному руководителю фонда капремонта Удмуртии придёт Диана Новомейская В Фонде капитального ремонта Удмуртии вот-вот сменится руководитель. Кандидаты уже сдали экзамен, по ...