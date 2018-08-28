Напомним, что новый формат проведения совместных совещаний республиканских и городских властей стартовал ещё в июне т.г. Открывая совещание, руководитель региона подчеркнул, что данный формат себя полностью оправдывает и уже показывает свою эффективность: «Это означает, что у нас одни цели – делать город Ижевск лучше и решать стоящие перед городом задачи и проблемы».
В фокус обсуждения сегодняшней рабочей встречи в частности попали вопросы подготовки к началу нового учебного года, отопительному сезону, перспективы реализации муниципальной административной реформы и осуществления инвестиционных проектов в рамках развития столицы Удмуртии.
О ходе подготовки городского хозяйства к началу отопительного сезона проинформировал Сергей Задорожный. Он отметил, что это одно из центральных направлений работы муниципалитета, а после печальных событий 2016 года в этой сфере (введение режима ЧС), были кардинально изменены подходы к подготовке (сейчас сводный план-график утверждается уже в марте месяце).
По состоянию на 24 августа процент общей готовности объектов составил – 84,7 процента, многие управляющие компании уже завершили подготовку жилого фонда к отопительному сезону. Комплекс работ включает в себя проведение гидравлических испытаний, подготовку теплоисточников и потребителей тепла (социальные объекты, многоквартирные дома), техническое перевооружение объектов тепло- и водоснабжения, реконструкцию сетей. В целом, гидравлические испытания по квартальным и магистральным сетям уже закончены.
«Хочу обратить внимание на один показатель: количество обращений граждан по этой теме действительно существенно сократилось – 24 848 на текущий момент. Но, тем не менее, он ещё остаётся большим. <…> При этом, при тех ограничениях, в том числе снижения финансирования и определённой запущенности ситуации, динамика очень положительная. Я считаю, что вы с работой справляетесь. И для того, чтобы нам сделать более качественный рывок в этом направлении, Ярослав Владимирович (Семенов) и Станислав Петрович (Евдокимов), посмотрите, какие нам нужны изменения, чтобы улучшить показатели в этой сфере», - сказал Александр Бречалов.
Начальник Управления образования Администрации г. Ижевска Светлана Петрова рассказала о готовности объектов образования к 1 сентября. По её словам, все образовательные учреждения столицы готовы и приняты надзорными органами. На подготовку школ к новому учебному году было направлено более 95 млн рублей, детских садов – свыше 26 млн рублей. Помимо этого, все организации подготовлены и к началу отопительного сезона. К 1 сентября планируется открытие новых образовательных объектов: корпуса детского сада №259 на 220 мест и школы №46 на 825 мест.
Руководитель Удмуртии напомнил, что в республике реализуется проект по инвентаризации социальных объектов на предмет проведения в них капитального ремонта, устранения предписаний надзорных органов и попросил городские власти теснее взаимодействовать в этом направлении. Он также заметил, что требуется выработать единые критерии для оценки аварийности объектов и срочности в приоритетности по ремонту учреждений. «Мы сейчас сведём всю информацию и выработаем единый подход, единый регламент оценки состояния того или иного объекта. И к концу октября у нас будет понимание приоритетности на 2019 год и суммы, которую необходимо привлечь для решения этого вопроса», - резюмировал Глава.
Следующий блок вопросов касался проведения оптимизационных процессов (административная реформа) и реализации инвестиционных проектов. В своё предварительном слове Александр Бречалов отметил, что республика входит в сложный период формирования бюджета на 2019 год. Помимо того, что регион получал и получает финансовую поддержку со стороны Российской Федерации, власти республики основной акцент делают на проведении оптимизационных мероприятий, успешно реализуется проект «Эффективное Правительство», дающий не только экономию средств, но и повышение управленческой эффективности, идёт оптимизация численности чиновничьего аппарата. В этой связи по поручению руководителя Удмуртии советник Главы Удмуртской Республики Константин Сунцов внёс свои предложения по внедрению административной реформы в Администрации города Ижевска. Докладчик представил финансовое положение города: дефицит бюджета в 2018 году составляет 324,7 млн рублей. По его мнению, для оптимизации расходов и повышения эффективности менеджмента необходимо приступить к первому этапу административной реформы уже в сентябре. Расходы на содержание аппарата городской Администрации превышают аналогичные расходы в других городах России, сравнимые с Ижевском по численности населения. Так, например, если в Ижевске эта цифра составляет 652 млн рублей, то в Ульяновске – 525 млн рублей, Чебоксарах – 220 млн рублей, Пензе – 210 млн рублей. Поэтому первоочередные задачи: 30-ти процентное сокращение затрат на управленческий аппарат, улучшение управляемости и логистики, вовлечение в оборот всего неиспользуемого после реформы имущества. Для этого требуется оптимизировать районные Администрации и объединить Управления. Константин Сунцов заметил, что для примера, если объединить Управление финансов с Управлением муниципального заказа, это позволит сэкономить в 2019 году около 20 млн рублей.
Александр Бречалов поддержал проект и обратил внимание участников совещания на то, что в любой оптимизации важен принцип - «Не сокращать людей, которые создают ценности»: «Очень внимательно прошу отнестись к этому вопросу. За любой оптимизацией стоят люди. Как бы не было сложно этот процесс организовывать, мы ни в коем случае не должны забывать о людях и, конечно же, содействовать в их трудоустройстве».
Что касается инвестиционных проектов, которые предполагается реализовывать в столице Удмуртии в ближайшие годы, Константин Сунцов представил следующие: «Центральная площадь и Набережная» (2018-2020 гг.), «Модернизация системы наружного освещения» (2019-2020 гг.), «Городской электротранспорт» (2019-2022 гг.) и «Модернизация муниципальных котельных» (2019-2021 гг.).
В завершение заседания президиума Правительства УР выступил врио главы муниципального образования «Город Ижевск» Сергей Задорожный. Он добавил, что помимо вышеназванных инвестпроектов имеется ещё ряд проектов, требующих тщательной проработки, поблагодарил Константина Сунцова за активное подключение к решению проблем города и внёс предложение по назначению Константина Сунцова и.о. заместителя главы Администрации города Ижевска по инвестициям. Александр Бречалов поддержал инициативу: «У меня нет возражений. Константин Сунцов акцентирует своё внимание на привлечении инвестиций в город и развитие его инфраструктуры, а это стратегически важное направление. Это ещё раз говорит о том, что мы друг друга слышим, и мы действительно работаем для горожан».
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