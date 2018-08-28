О прапорщике, поездах и розах **В современном мире трудно найти человека, который ни разу в жизни не ездил на поезде. Кто-то отправ...

О качестве дорожных работ говорили на заседании Правительства УР, посвящённом вопросам развития Ижевска **Ход реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске осветил на совещан...

Ижевск готов к отопительному сезону на 84,7 % **Порядка 85 % объектов городского хозяйства Ижевска готово к отопительному сезону. Об этом сообщил и...