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Александр Бречалов: в числе задач региона – повышение финансовой дисциплины

24 апреля
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Врио Главы Удмуртии провёл заседание регионального Правительства, одобрил проект закона об исполнении бюджета республики за 2016 год, но подчеркнул, что бюджетной политике Удмуртии необходимы новые векторы.

6d7d280bc82d2412b6a1799368c8ede8 Александр Бречалов: в числе задач региона – повышение финансовой дисциплины

Одной из тем обсуждения на заседании правительства стала эффективность исполнения бюджета региона за прошлый год. Было отмечено, что главный финансовый документ позволил Удмуртии решить ряд задач – обеспечить сбалансированность республиканского и местного бюджетов, предоставить социальные гарантии нуждающимся гражданам и льготникам, своевременно выплатить зарплату бюджетникам. В то же время анализ эффективности бюджета выявил ряд проблем – в том числе в области финансовой дисциплины.

98 процентов расходов бюджета Удмуртии – расходы на реализацию в регионе государственных программ. Врио отметил, что программный принцип формирования бюджета накладывает на регион особые обязательства по освоению федеральных средств. Он объявил выговор министру промышленности и торговли УР Владимиру Разумкову в связи с тем, что полученные ведомством субсидии на развитие регионального парка газомоторной техники, были освоены, но результат оказался не достигнут.

Александр Бречалов отметил, что постоянно контролировать выполнение единственного соглашения, закреплённого за министерством – задача выполнимая. «Проблемы могут возникнуть, но важно не просто принимать их к сведению, а работать на упреждение. Прошу каждого из присутствующих ни на минуту не забывать, что освоение средств, которые выделяются региону на развитие, - один из пунктов оценки эффективности работы министров», - добавил врио Главы.

Ещё одна проблемная тема – уровень госдолга. В структуре бюджета Удмуртии большой объём заимствований – и только на обслуживание этой кредитной массы регион ежегодно тратит более 3 млрд. рублей. Более того, бюджет Удмуртии не уложился по ряду параметров в нормативы российского Минфина, что и стало причиной выдвинутого перед регионом требования – досрочно погасить заимствования в размере 14,6 млрд. рублей. В настоящее время республика работает над решением данного вопроса.

Александр Бречалов обратил внимание участников заседания на опыт российских регионов, половина которых работает без нарушений и имеет минимальный процент неосвоения федеральных средств – и призвал Удмуртию перенимать лучший опыт.

Он поставил перед Правительством задачу – до конца года повысить дисциплину исполнения соглашений и максимально заместить банковские кредиты бюджетными. Для методологической оптимизации бюджетных процессов в регионе в ближайшее время начнёт работать экспертная группа Минфина России.

Продолжится работа по повышению эффективности деятельности власти, в том числе за счёт сокращения численности госслужащих и расходов на решение общегосударственных вопросов.

Кроме того, два министерства – Миндортранс и Минздрав УР – перейдут на региональное казначейское сопровождение заключённых государственных контрактов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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