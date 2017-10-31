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Александр Бречалов: в 2018 году Удмуртию ждёт очень жёсткий, антикризисного формата бюджет

31 октября
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Глава Удмуртии выступил перед депутатами Государственного совета

4d02fb8515ddd0a6a14dc2f8d8a3ebf7 Александр Бречалов: в 2018 году Удмуртию ждёт очень жёсткий, антикризисного формата бюджет

Глава Удмуртии подписал сегодня Указ по проекту закона Удмуртской Республики о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Об этом он сообщил на сессии Государственного совета республики.

– В 2018 году нас ждёт очень жёсткий, антикризисного формата бюджет. Помимо того, что пока прогноз по доходной части меньше даже чем на 2017 год, у нас ещё большое количество обязательств перед Российской Федерацией. Так получается, что мы и никакие кредиты не можем брать. У нас предел достигнут в соответствии с законом. Нам просто не дадут это сделать. А помимо этого мы ещё должны снизить объём госдолга и рассчитываться с кредиторами, - сказал глава республики в своем выступлении перед депутатами.

Особо он отметил невозможность решения вопросов за счет коммерческих кредитов:

– Время, когда все возникающие проблемы и вызовы мы решали за счёт коммерческих кредитов закончилось в этом году. Это хорошо, что у нас нет возможности таких заимствований, какие мы делали в 2014, 2015 и 2016 годах. Потому что назвать это ответственной политикой управления, политикой для людей нельзя. Нельзя было в декабре 16-го года, столкнувшись с вполне решаемыми проблемами, решаемыми через сокращение неэффективных расходов, брать коммерческие кредиты, нарушая соглашения с Федерацией. Это безответственно. Это верх непрофессионализма. Можно сколько угодно говорить, что требования в соответствии с Указами Президента по выплате зарплаты очень высокие и так далее, и так далее, - всё это разговоры для бедных.

Александр Бречалов призвал активнее использовать огромный потенциал Удмуртии, рассчитывать не только на крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтяных компаний, но и помогать малому, среднему бизнесу в освоении новых рынков, быть самим более эффективными.

– Вот теперь у нас замечательное время. Я не раз говорил, что человек развивается только тогда, когда выходит из зоны комфорта. Мы настолько далеко вышли из зоны комфорта, что сейчас так или иначе должны будем показать, насколько мы антикризисные менеджеры, насколько мы умеем управлять, насколько мы умеем быть эффективными, - отметил руководитель республики.

– Если мы с вами пройдём 2018 год вместе, я обращаюсь и к бизнесу и отдельно к депутатам Государственного совета, главам муниципальных районов и городских округов, значит, мы станем сильнее, станем эффективнее, мы научимся жить по средствам, не надеясь на авось, не закрывая сиюсекундные истории кредитами. Мы научимся, самое главное, быть эффективными. Надеюсь, что в 19-й год будет входить с бюджетом развития, - заключил Бречалов.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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