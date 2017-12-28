В филиале «Удмуртэнерго» прошел региональный штаб, посвященный надежности энергоснабжения в республике в праздничные дни 27 декабря 2017 года филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством замес...

Аэропорт Ижевск: с начала года- 300 тысяч пассажиров! 25 декабря в аэропорту Ижевск состоялось событие, которого, без преувеличения, ждали несколько лет. И...

От редактора. 2018 год: перемены к лучшему Что принесёт нам 2018 год? Предугадать сложно. Но с уверенностью можно сказать, что люди по-прежнему ...