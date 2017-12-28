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АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: УДМУРТИЯ СПОСОБНА ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ В РОССИИ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

28 декабря
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Один из них может быть реализован в Глазове.

Сегодня в рамках рабочей поездки в город Глазов Глава Удмуртии посетил бульвар имени Калинина, благоустроенный в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и после реконструкции получивший народное имя «Арбат».

На благоустройство бульвара город в целом направил 11 млн рублей, из них почти 7 млн – за счёт средств федерального бюджета. Более 3 млн рублей профинансировала Удмуртия, 102 тысячи профинансировал муниципалитет. Также на реализацию проекта было решено выделить 1 млн рублей, которые Глазов получил от Удмуртии на реализацию депутатских наказов.

%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2 АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: УДМУРТИЯ СПОСОБНА ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ В РОССИИ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Приведённый в порядок бульвар уже стал одной из точек притяжения горожан.

«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», по нашему общему мнению, по мнению горожан – один из самых значимых и эффективных в России за последнее время. Он близок людям и потому так понятен и востребован. Каким быть бульвару Калинина, обсуждали жители Глазова. Сейчас такую же работу ведём по перспективному глазовскому проекту – «Горсад». Вообще считаю «Горсад» интереснейшим проектом. Это квинтэссенция работы гражданских активистов, городской и региональной власти. Здесь речь не просто про благоустройство, но и про возрождение истории города. Уверен, что это будет один из самых качественных и масштабных примеров преобразования городской среды в России», - отметил Александр Бречалов.

Напомним, что с проектом «Горсад» в Глазове Глава региона познакомился ещё в апреле, в рамках одной из первых рабочих поездок по Удмуртии, где определялись проблемы и возможности «на местах». Тогда он познакомился с инициативной группой молодых урбанистов под руководством Валентина Наговицына, пожелавших вдохнуть жизнь пешеходную аллею вдоль берега реки Чепцы – это бывшая территория городского сада, основанного ещё в 1898 году. Территория уникальна, так как является транзитом между старым и новым районом города, проходящим через самый городской центр.

Сегодня проект на стадии проектирования, готовится проектно-сметная документация. Первый этап реконструкции будет реализован в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 2018 году.

Удмуртия включилась в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Паспорт проекта был утверждён Александром Бречаловым 7 апреля. Тогда он оценил приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» как долгоиграющий, нацеленный на планомерное улучшение качества жизни на российских территориях, очень социально значимый – и потому привлекающий особое внимание на уровне Российской Федерации.

«Это проект, участвуя в котором региональная и местная власть могут максимально приблизиться к человеку, оказать ему конкретную пользу. При этом важно, чтобы все ключевые решения по части благоустройства дворов, скверов, улиц принимались не «за людей», а вместе с людьми. Проекты должны обсуждаться широко – лично, в соцсетях, в СМИ. Проекты улучшения городской среды должны жить в информационном пространстве, а мы должны жить в них, работать над ними ежедневно, в постоянном диалоге с людьми. Такой подход позволит Удмуртии стать в реализации этого приоритетного проекта одним из регионов-лидеров – и именно такие цели я ставлю перед республикой», - отметил тогда Александр Бречалов.

В целом в 2017 году на благоустройство дворов и общественных территорий Удмуртской Республики предусмотрены федеральные средства в размере 273 млн рублей, при этом софинансирование из бюджета Удмуртской Республики составило 122,7 млн рублей. Итого средств на реализацию этой важной программы в 2017 году поступило - 395,8 млн рублей. Общий объём средств, собранных гражданами в качестве софинансированя на благоустройство придомовых территорий составил 19 миллионов рублей.

На реализацию приоритетного проекта в республике в 2018 году будет направлено столько же средств, как и в 2017-м. При появлении дополнительных доходов республики эта цифра может быть увеличена.

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