На повестке дня – обсуждение потребностей и возможностей республики в области дорожного строительства.
Было отмечено, что тема дорог является одной из приоритетных для территории. По состоянию на апрель 2017 года, дороги к 87 населенным пунктам Удмуртии были полностью непроезжими в период межсезонья. За 2017 год число таких «отрезанных» населенных пунктов удалось сократить до 61.
– У нас есть все основания полагать, что, получив дополнительную финансовую поддержку от Российской Федерации, республика может уже в 2018 году полностью решить проблему весенне-осенней распутицы и обеспечить безопасность школьных маршрутов, - отметил Александр Бречалов.
Также глава Удмуртской Республики рассказал о планах региона – активно развивать экономику муниципальных образований и создавать «точки роста» на селе за счет развития сети сельских дорог.
– Работа, проделанная в Удмуртии в 2017 году, – исполнение задач приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и новый подход к проектированию сельских дорог, – говорят о хорошем потенциале дорожной отрасли Удмуртии, которая способна решать больший объем задач, обеспечивающих рост региональной экономики, - отметил в ходе беседы Максим Соколов.
Он пояснил, что если Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрит возможность увеличения федерального финансирования на реализацию в республике проектов «Безопасные и качественные дороги» и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», то регион сможет направить эти средства на ремонт участков сельских дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и полностью решить проблему безопасности школьных маршрутов.
Впрочем, новых дорог ждут не только школьники, но и промышленники, предприниматели и транспортники.
Комментарий
– В бездорожье наши затраты на перевозку увеличиваются в два раза, - комментирует ситуацию глава ижевского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Марина Ратанова. - А все потому, что мы пытаемся найти в отрезанные поселения пути объезда, которые и длиннее, и по проходимости ненамного облегчают труд водителей. При этом мы не пересматриваем свои тарифы, сохраняя в силе договоренности с клиентами. Эта верность слову при форс-мажорных обстоятельствах попросту называется перекрестным субсидированием.
При этом Ратанова отметила, что усилия властей по развитию дорожной инфраструктуры в уходящем году не остались незамеченными для перевозчиков: «Только за лето мы открыли три новых маршрута областной доставки: Кизнер, Грахово и Уву. Безусловно, развитие географии доставки дает нам рост операционных показателей. Но это не только наша выгода - дополнительный импульс к развитию получает и местная экономика».
В рамках рабочей встречи были обсуждены предложения Удмуртской Республики по укреплению опорной сети автомобильных дорог региона в соответствии со Стратегией развития дорожного хозяйства России до 2030 года. Речь шла о мероприятиях по развитию направления Игра – Глазов – Яр – Пудем – граница Кировской области, а также о реконструкции дорог, которые являются подъездными путями к новому мосту через реку Кама в городе Камбарка.
Александр Бречалов доложил об экономии 700 млн. рублей, которую республика планирует получить при реконструкции автодороги Костино-Камбарка за счёт использования технологии «холодной» регенерации.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
На фото: Западный обход города Ижевска отремонтирован по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Комментарии
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