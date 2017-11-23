Главная » Экономика » Александр Бречалов: Удмуртия готова расширить объем дорожного строительства, решив ряд острых социальных проблем

Александр Бречалов: Удмуртия готова расширить объем дорожного строительства, решив ряд острых социальных проблем

22 ноября
0

15 ноября в рамках рабочего визита в Москву глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым.

Dsc 1495 Александр Бречалов: Удмуртия готова расширить объем дорожного строительства, решив ряд острых социальных проблем

На повестке дня – обсуждение потребностей и возможностей республики в области дорожного строительства.

Было отмечено, что тема дорог является одной из приоритетных для территории. По состоянию на апрель 2017 года, дороги к 87 населенным пунктам Удмуртии были полностью непроезжими в период межсезонья. За 2017 год число таких «отрезанных» населенных пунктов удалось сократить до 61.

– У нас есть все основания полагать, что, получив дополнительную финансовую поддержку от Российской Федерации, республика может уже в 2018 году полностью решить проблему весенне-осенней распутицы и обеспечить безопасность школьных маршрутов, - отметил Александр Бречалов.

Также глава Удмуртской Республики рассказал о планах региона – активно развивать экономику муниципальных образований и создавать «точки роста» на селе за счет развития сети сельских дорог.

– Работа, проделанная в Удмуртии в 2017 году, – исполнение задач приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и новый подход к проектированию сельских дорог, – говорят о хорошем потенциале дорожной отрасли Удмуртии, которая способна решать больший объем задач, обеспечивающих рост региональной экономики, - отметил в ходе беседы Максим Соколов.

Он пояснил, что если Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрит возможность увеличения федерального финансирования на реализацию в республике проектов «Безопасные и качественные дороги» и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», то регион сможет направить эти средства на ремонт участков сельских дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и полностью решить проблему безопасности школьных маршрутов.

Впрочем, новых дорог ждут не только школьники, но и промышленники, предприниматели и транспортники.

Комментарий

– В бездорожье наши затраты на перевозку увеличиваются в два раза, - комментирует ситуацию глава ижевского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Марина Ратанова. - А все потому, что мы пытаемся найти в отрезанные поселения пути объезда, которые и длиннее, и по проходимости ненамного облегчают труд водителей. При этом мы не пересматриваем свои тарифы, сохраняя в силе договоренности с клиентами. Эта верность слову при форс-мажорных обстоятельствах попросту называется перекрестным субсидированием.

При этом Ратанова отметила, что усилия властей по развитию дорожной инфраструктуры в уходящем году не остались незамеченными для перевозчиков: «Только за лето мы открыли три новых маршрута областной доставки: Кизнер, Грахово и Уву. Безусловно, развитие географии доставки дает нам рост операционных показателей. Но это не только наша выгода - дополнительный импульс к развитию получает и местная экономика».

В рамках рабочей встречи были обсуждены предложения Удмуртской Республики по укреплению опорной сети автомобильных дорог региона в соответствии со Стратегией развития дорожного хозяйства России до 2030 года. Речь шла о мероприятиях по развитию направления Игра – Глазов – Яр – Пудем – граница Кировской области, а также о реконструкции дорог, которые являются подъездными путями к новому мосту через реку Кама в городе Камбарка.

Александр Бречалов доложил об экономии 700 млн. рублей, которую республика планирует получить при реконструкции автодороги Костино-Камбарка за счёт использования технологии «холодной» регенерации.

Фото: Александр ГОРБУНОВ

На фото: Западный обход города Ижевска отремонтирован по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Метки: Удмуртия Александр Бречалов Максим Соколов доорожное строительство проект «Безопасные и качественные дороги

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Объект сдал
17 ноября
В Алнашском районе завершили капитальный ремонт еще трех домов....
Условиям труда нужна оценка
16 ноября
Все предприятия должны позаботиться о том, чтобы рабочие места были безопасны....
Профицит как отражение сокращения госдолга
16 ноября
Проект Закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бы...
Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей Удмуртии
16 ноября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо