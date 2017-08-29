Главная » Экономика » Александр Бречалов: Удмуртия абсолютно точно конкурентоспособна

Александр Бречалов: Удмуртия абсолютно точно конкурентоспособна

28 августа
0

Временно исполняющий обязанности Главы УР посетил III Международный военно-технический форум «Армия – 2017».

1 Александр Бречалов: Удмуртия абсолютно точно конкурентоспособна

Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов посетил III Международный военно-технический форум «Армия – 2017». Как отметил руководитель региона, Удмуртия в лице тех предприятий, которые представлены на форуме, абсолютно точно конкурентоспособна.

Ориентация на глобальный мир

– Есть продукция завтрашнего дня, в которую нужно вкладываться и активно продвигать. Например, «Концерн «Калашников» - это уже не просто современное производство, а серьезная заявка на полноправную конкуренцию в глобальном мире, и не только в сфере стрелкового оружия. Здорово, что здесь мы точно не просто конкурируем, а уже по многим вопросам выигрываем эту конкуренцию в мире, - рассказал Александр Бречалов.

Объем гособоронзаказа после 2020 года будет снижаться, поэтому ключевое направление в развитии экономики – диверсификация оборонных предприятий в сторону производства продукции гражданского назначения.

– Для этого мы и вошли в число десяти пилотных регионов по внедрению экспортного стандарта. И уже 27 июня, когда приезжал Президент России Владимир Владимирович Путин в Ижевск, были представлены наши оборонные предприятия, которые готовы поставлять гражданскую продукцию на экспорт.

На «Иннопроме» в Екатеринбурге был большой стенд Российского экспортного центра, где презентовались шесть оборонных предприятий Удмуртии. Сегодня наши заводы представлены на форуме «Армия». Мы в этом направлении двигаемся, ориентируясь на глобальный мир, поэтому РЭЦ – это наш первый партнер, - отметил Александр Бречалов.

Кроме того, он добавил, что Удмуртия активно участвует в программе Фонда развития промышленности, в рамках которой есть уже 6 проектов. Ведется работа с Внешэкономбанком на тему развития проектов оборонных предприятий, связанных с выпуском гражданской продукции.

– Для нашего региона 2019 год должен быть переломным, и главы предприятий это прекрасно понимают. Поэтому диверсификация - одно их ключевых направлений, и здесь у нас выстроена системная работа, которая, я уверен, даст результат, - рассказал руководитель Удмуртии.

Отдельно врио главы республики затронул тему взаимодействия региона и предприятий ОПК в плане создания социальной инфраструктуры.

– Всем очевидно и понятно, что образование – это одна из тех опор, на которых основывается и развивается любое общество, любое государство. Не будет никакой экономики, если не будет качественного современного образования. И здесь мы также системно двигаемся с нашими крупными предприятиями. С Концерном «Калашников» при президенте страны мы подписали соглашение о поддержке детей и молодежи в научно-технической сфере. Оно включает в себя создание детского технопарка Кванториум, развитие робототехники и соответствующей кафедры в ИжГТУ и много другой точечной работы по сохранению и подготовке кадров профессий будущего, - отметил Александр Бречалов.

Он также добавил, что республика продолжает работу с крупными предприятиями по синхронизации их запросов с возможностями региона по образованию.

– Формат очень простой, как и в случае с Концерном «Калашников», – это соглашения о социальном партнерстве, - заключил врио Главы республики.

Предприятия Удмуртии на «Армии - 2017»

III Международный военно-технический форум «Армия – 2017» проходит с 22 по 27 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», расположенного в Подмосковье. Удмуртию на форуме представляют 8 предприятий: АО «КБЭ XXI века», ОАО «Элеконд», АО «Воткинский завод», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Сарапульский радиозавод», АО «Концерн «Калашников».

Так, «КБЭ XXI века» продемонстрирует новые образцы светотехнической продукции и автоматы защиты бортового оборудования; «Элеконд» - конденсаторы, автокомпоненты, светодиодные светильники; «ИЭМЗ «Купол» - арктический вариант боевой машины ЗРК «Тор-М2ДТ», тренажер командира и оператора БМ «Тор» 9Ф678М.

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» покажет как продукцию для медицинского обеспечения Вооруженных сил, так и разработки в электронике и радиоэлектронных технологиях. СЭГЗ на своем стенде представит бортовые системы генерирования электропитания и электроснабжения, светотехнику для всех видов отечественных летательных аппаратов, электродвигатели во взрывозащищенном исполнении, электродвигатели для лифтового оборудования.

Широкую линейку продукции всех предприятий, входящих в группу компаний, презентует Концерн «Калашников»: боевое, гражданское, охотничье оружие, робототехника, мотоциклы, квадроциклы, багги, экипировка, беспилотные летательные аппараты (ZALA Aero Group), корабли и катера (Рыбинская верфь и Вымпел). Будут организованы демонстрационные стрельбы для делегаций по направлениям снайпинга, автоматов, пистолетов. А также: VR полигон, Cinema VR, практическая стрельба Airsoft, стрельба из пневматической биатлонной винтовки БИ-7-5.

Справка «УП»

Форум «Армия-2017» - многоформатная площадка международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества, на которой будут продемонстрированы передовые технологии военного и двойного назначения.

В нем принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

Читать также

Сарапульский ЭГЗ участвует в создании новых светодиодных фар для росавиации
28 августа
От «Волны» до космических высот
19 августа
Ижевский радиозавод стремится стать лучшей приборостроительной компанией России...
От Удмуртии к «Арктике» прямая дорога
18 августа
ТВЭЛ отгрузил уникальные шестигранные бесшовные трубы для атомного ледокола нового поколения «Арктика...
Инновации в деле: связисты назвали тренды бизнеса-2017
18 августа

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо