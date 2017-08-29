Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов посетил III Международный военно-технический форум «Армия – 2017». Как отметил руководитель региона, Удмуртия в лице тех предприятий, которые представлены на форуме, абсолютно точно конкурентоспособна.
Ориентация на глобальный мир
– Есть продукция завтрашнего дня, в которую нужно вкладываться и активно продвигать. Например, «Концерн «Калашников» - это уже не просто современное производство, а серьезная заявка на полноправную конкуренцию в глобальном мире, и не только в сфере стрелкового оружия. Здорово, что здесь мы точно не просто конкурируем, а уже по многим вопросам выигрываем эту конкуренцию в мире, - рассказал Александр Бречалов.
Объем гособоронзаказа после 2020 года будет снижаться, поэтому ключевое направление в развитии экономики – диверсификация оборонных предприятий в сторону производства продукции гражданского назначения.
– Для этого мы и вошли в число десяти пилотных регионов по внедрению экспортного стандарта. И уже 27 июня, когда приезжал Президент России Владимир Владимирович Путин в Ижевск, были представлены наши оборонные предприятия, которые готовы поставлять гражданскую продукцию на экспорт.
На «Иннопроме» в Екатеринбурге был большой стенд Российского экспортного центра, где презентовались шесть оборонных предприятий Удмуртии. Сегодня наши заводы представлены на форуме «Армия». Мы в этом направлении двигаемся, ориентируясь на глобальный мир, поэтому РЭЦ – это наш первый партнер, - отметил Александр Бречалов.
Кроме того, он добавил, что Удмуртия активно участвует в программе Фонда развития промышленности, в рамках которой есть уже 6 проектов. Ведется работа с Внешэкономбанком на тему развития проектов оборонных предприятий, связанных с выпуском гражданской продукции.
– Для нашего региона 2019 год должен быть переломным, и главы предприятий это прекрасно понимают. Поэтому диверсификация - одно их ключевых направлений, и здесь у нас выстроена системная работа, которая, я уверен, даст результат, - рассказал руководитель Удмуртии.
Отдельно врио главы республики затронул тему взаимодействия региона и предприятий ОПК в плане создания социальной инфраструктуры.
– Всем очевидно и понятно, что образование – это одна из тех опор, на которых основывается и развивается любое общество, любое государство. Не будет никакой экономики, если не будет качественного современного образования. И здесь мы также системно двигаемся с нашими крупными предприятиями. С Концерном «Калашников» при президенте страны мы подписали соглашение о поддержке детей и молодежи в научно-технической сфере. Оно включает в себя создание детского технопарка Кванториум, развитие робототехники и соответствующей кафедры в ИжГТУ и много другой точечной работы по сохранению и подготовке кадров профессий будущего, - отметил Александр Бречалов.
Он также добавил, что республика продолжает работу с крупными предприятиями по синхронизации их запросов с возможностями региона по образованию.
– Формат очень простой, как и в случае с Концерном «Калашников», – это соглашения о социальном партнерстве, - заключил врио Главы республики.
Предприятия Удмуртии на «Армии - 2017»
III Международный военно-технический форум «Армия – 2017» проходит с 22 по 27 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», расположенного в Подмосковье. Удмуртию на форуме представляют 8 предприятий: АО «КБЭ XXI века», ОАО «Элеконд», АО «Воткинский завод», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Сарапульский радиозавод», АО «Концерн «Калашников».
Так, «КБЭ XXI века» продемонстрирует новые образцы светотехнической продукции и автоматы защиты бортового оборудования; «Элеконд» - конденсаторы, автокомпоненты, светодиодные светильники; «ИЭМЗ «Купол» - арктический вариант боевой машины ЗРК «Тор-М2ДТ», тренажер командира и оператора БМ «Тор» 9Ф678М.
Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» покажет как продукцию для медицинского обеспечения Вооруженных сил, так и разработки в электронике и радиоэлектронных технологиях. СЭГЗ на своем стенде представит бортовые системы генерирования электропитания и электроснабжения, светотехнику для всех видов отечественных летательных аппаратов, электродвигатели во взрывозащищенном исполнении, электродвигатели для лифтового оборудования.
Широкую линейку продукции всех предприятий, входящих в группу компаний, презентует Концерн «Калашников»: боевое, гражданское, охотничье оружие, робототехника, мотоциклы, квадроциклы, багги, экипировка, беспилотные летательные аппараты (ZALA Aero Group), корабли и катера (Рыбинская верфь и Вымпел). Будут организованы демонстрационные стрельбы для делегаций по направлениям снайпинга, автоматов, пистолетов. А также: VR полигон, Cinema VR, практическая стрельба Airsoft, стрельба из пневматической биатлонной винтовки БИ-7-5.
Справка «УП»
Форум «Армия-2017» - многоформатная площадка международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества, на которой будут продемонстрированы передовые технологии военного и двойного назначения.
В нем принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.
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