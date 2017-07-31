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Александр Бречалов: «У нас достаточно резервов, чтобы сформировать нормальный бюджет»

31 июля
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Врио главы Удмуртии провёл заседание регионального правительства

Nik 5631 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов: «У нас достаточно резервов, чтобы сформировать нормальный бюджет»

В Удмуртии создана рабочая группа по формированию бюджета республики. Об этом Александр Бречалов сообщил сегодня на заседании правительства республики. Он отметил, что дефицит бюджета сегодня составляет 5 млрд. рублей.

Рабочую группу возглавил советник главы региона Ярослав Семенов, ответственным за эту работу назначен и.о. министра финансов республики Станислав Евдокимов, передает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Александр Бречалов поручил рабочей группе сформировать реальный бюджет без оглядки на федеральный центр.

– Иначе мы с вами так и не научимся грамотно планировать и распределять доходы, - сказал Александр Бречалов членам кабинета министров, - У нас более чем достаточно резервов, чтобы сформировать нормальный бюджет. Я не говорю про бюджет развития, но, по крайней мере, такой, чтобы устранить те ошибки, которые были допущены при формировании доходной части бюджета на текущий год. Поэтому в течение августа мы будем приводить всё в надлежащий вид. Приготовьтесь – вас ждёт жёсткая предметная работа, особенно по подведомственным организациям. В сентябре мы уже должны выйти с реальным проектом бюджета, чтобы люди видели: что у них будет, а что - нет.

Как прокомментировал врио главы республики на подходе к журналистам, правительству необходимо провести разумную оптимизацию подведомственных учреждений и соответствующих расходов. По его словам, до сегодняшнего времени кабинет министров не выполнил эту задачу.

– На мой взгляд, цифры по крупнейшим налогоплательщикам были взяты «с потолка», и по только предполагаемым доходам были сформированы обязательства. Ситуация сложная, но, я считаю, что проблема решаема. Уверен, что с этой задачей мы справимся, - резюмировал Александр Бречалов.

Руководитель Удмуртии также заявил членам регионального правительства о том, что в команде останутся только те министры, которые готовы работать по-новому – эффективно, ответственно, используя новые подходы и резервы. Первые кадровые изменения в Правительстве УР уже начались: премьер-министр Виктор Савельев после больничного и очередного отпуска не планирует вернуться на свою должность.

– Я благодарен Виктору Алексеевичу за работу, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к управленцам высшего звена, - пояснил врио главы региона.

Кроме того, с сегодняшнего дня антикризисным менеджером «Удмуртлес» назначен Советник Главы УР Евгений Родичкин. Александр Бречалов поручил Евгению Родичкину через две недели доложить о состоянии в организации и о принимаемых мерах по выходу из сложившейся ситуации.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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