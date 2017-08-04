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Александр Бречалов: Тема аварийного жилья будет всегда под нашим контролем

4 августа
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Сегодня руководитель Удмуртии находится в рабочей поездке в Малопургинском районе

Nik 4945 (large) Александр Бречалов: Тема аварийного жилья будет всегда под нашим контролем

В первую очередь врио Главы направился на улицу Колхозную районного центра, где были построены дома по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2013 - 2017 годы, сообщает пресс-служба главы и правительства УР. Несмотря на то, что они введены в строй сравнительно недавно, у их жителей было много обоснованных претензии к застройщикам и лицам, ответственным за реализацию данной программы.

Александр Бречалов был здесь в апреле, через две недели после назначения руководителем республики, и тогда провёл экстренное совещание со строителями по вопросам устранения выявленных замечаний. Он поручил ликвидировать недостатки до конца лета.

Сегодня он снова осмотрел дома для переселенцев, встретился с жителями.

«У людей уже совсем другое настроение, они улыбаются. И жильё, соответственно, совсем другого качества после устранения замечаний, - прокомментировал Александр Бречалов после осмотра домов. - Это говорит о том, что когда мы хотим – мы можем. Но очень важно, чтобы это было не «по пинку» Главы, а все относились к своей работе ответственно».

Врио Главы региона подчеркнул, что тема переселения граждан из аварийного жилья остаётся на контроле руководства республики.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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