Мероприятия проводятся по нескольким направлениям: создаются сервисы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, готовятся платформы «Цифровой двойник города» и «Умное ЖКХ», модернизируется городская среда, в частности, устанавливается энергоэффективное освещение и публичный Wi–Fi. Особое внимание уделяется развитию городского транспорта с управлением дорожным движением с помощью фото–видео фиксации нарушений ПДД, доступной парковкой и «умными остановками». Также на контроле общественная и экологическая безопасность.
– Главная задача – определить, «зачем» и «для кого» конкретно мы его (проект «Умный город». – Прим. ред.) реализуем. И только потом думать о его технической стороне. Нужно слышать и понимать запрос жителей, технологии в этом процессе – инструмент, а не сама цель. Есть три проблемные сферы, которые вынуждают нас сегодня пересмотреть подходы в работе с данными: многолетний кризис доверия между жителями, бизнесом и властью, дефицит бюджета и необходимость повышения эффективности управления городским хозяйством, запрос разных социальных групп на долгосрочную стратегию развития города. Поиск решения привёл нас к идее создания Центра анализа городских данных.
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