Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о проектах развития городов республики. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, руководитель региона представил их на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.
Бречалов рассказал, что в настоящее время прорабатываются проекты модернизации сетей водоснабжения и водоотведения моногорода Глазов, реконструкции систем водоснабжения Ижевска. Кроме того, в столице намерены провести модернизацию спортивных объектов – достроить 50-метровый бассейн и обновить ледовую арену «Ижсталь».
Глава Удмуртии также обсудил с Шуваловым возможности сотрудничества с ВЭБом. Так, Бречалов представил проект аудита инвестиционных возможностей республики, отметив, что сотрудничество с ВЭБом может стать сигналом для инвесторов о серьёзной степени проработки проектов.
«ВЭБ.РФ сейчас сосредотачивается на работе по развитию современной городской экономики. Для нас интересны комплексные проекты на возвратной основе – от поддержки малых предприятий до выхода на внешние рынки. Потенциал для развития городов Удмуртии весьма значительный. Мы с коллегами из РЭЦ, ДОМ.РФ, Корпорации МСП можем помочь республике правильно упаковать эти проекты и привлечь заинтересованных инвесторов», - отметил Игорь Шувалов.
Стоит отметить, что Удмуртия активно сотрудничает с институтами развития, входящими в группу ВЭБ. Так, например, объём поддержки предприятий Удмуртии со стороны Корпорации МСП вырос за 2 года в 7,5 раз и достиг 667 млн. руб. Также Удмуртия – единственный регион, привлекший средства ФРМ во все моногорода субъекта.
По итогам встречи стороны договорились совместно проработать представленные проекты и организовать бизнес-миссию институтов развития в Удмуртию.
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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