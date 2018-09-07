О плане мероприятий доложила министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова. Она сообщила, что юбилейные мероприятия охватят всю республику и выйдут за её пределы. Старт празднованию будет дан 4 ноября 2019 года в Глазове в Ледовом дворце «Глазов-Арена» театрализованным шоу «#Удмуртия объединяет!». Затем эстафету примут другие муниципальные образования республики. Тогда же начнутся съёмки народного фильма «Я люблю Удмуртию».
В список ключевых мероприятий войдут:
– республиканский проект «ДаУР!» (с удм. – век). В рамках проекта будет отобрано 100 лиц, 100 мест и 100 событий, которые за 100 лет сделали историю Удмуртии. Проект будет запущен 4 ноября 2019 года и завершится 4 ноября 2020 года. В течение года мероприятия проекта пройдут во всех городах и районах Удмуртской Республики;
– выставка достижений «Ледовое ЭКСПО Удмуртии»;
– мобильные выставки в городских пространствах «Архивы республики»;
– интерактивная общественная акция «Родники Удмуртии: малые истории столетнего пути»;
– дни Удмуртии в субъектах РФ;
– строительство Центра удмуртской культуры;
– культурные и спортивные мероприятия, в число которых войдут международный фестиваль циркового искусства, фестиваль «На родине П.И. Чайковского», фестиваль национальных театров, «Бурановский фестиваль», Всеудмуртский съезд, соревнования по плаванию и стрельбе, др. мероприятия. Итоговую афишу сформируют к 1 июля 2019г.
Александр Бречалов призвал коллег сосредоточиться на доработке детальной структуры программы - от малых до больших событий. Глава Удмуртии высказался и о строительных планах. Центр удмуртской культуры должен появиться совершенно точно. «Если мы хотим к 100-летию успеть, работы должны в 19-м году начаться», - отметил Александр Бречалов. Он также подчеркнул, что 100-летие государственности – это, прежде всего, люди и события. «Необходимо уделить пристальное внимание людям, кто создавал, внёс свой вклад. Качественный контент надо сделать для разных возрастных групп, который будет удобен для восприятия. И не только про тех, кто известен всей стране, но и в районах, городах, никого не забыть», - сказал Александр Бречалов.
Своё мнение о предложенном плане высказал Почётный гражданин Удмуртии, заместитель председателя рабочей группы Валентин Тубылов. «Еесть предложение больше внимания уделить мероприятиям в районах, и активно привлекать к их реализации людей.<…> Это праздник каждого гражданина, который живёт в Удмуртии, и он должен этим гордиться, мы все равные носители удмуртской государственности», - сказал он.
По итогам совещания Александр Бречалов поручил выделить все предложенные мероприятия в конкретные проекты, и поработать над привлечением финансирования от партнёров и фондов.
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