Основная задача, которую поставил Глава региона перед участниками совещания, - ускорить процесс создания проектно-сметной документации и уже в текущем году приступить к первому этапу реконструкции площади.
«В рамках первого этапа нам предстоит наполнить площадь «точками притяжения», чтобы она привлекала горожан не только в праздники, а ежедневно, - пояснил исполняющий обязанности начальника Управления благоустройства и транспорта г. Ижевска Артём Богданов. - «Точки притяжения» - это два сада в центре самой площади, малые скверы по периметру, детская площадки для семейного отдыха между площадью и гостиницей AMAKS-Центральная»
Реконструкция коснётся не только крупных форм, но и деталей. В частности, традиционные фонтаны заменят на фонтаны нового поколения – «сухие» или «пешеходные», предусмотрят места для выступления уличных музыкантов, уберут воздушные электрические кабели.
Как прокомментировал по итогам совещания министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб, проектная документация на реконструкцию Центральной площади Ижевска должна быть готова к 15 июня. На следующих этапах будут определены подрядчики и начнутся строительно-монтажные работы.
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