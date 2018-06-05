4 июня состоялся первый выезд общественного контроля на объекты улично-дорожной сети Ижевска, ремонти...

Республика Удмуртия. 1 июня в День защиты детей в Ижевске состоялось открытие республиканского реабил...

Жители Ижевска обеспокоены, что застройщики возводят дома прямо на тех участках, где бьют родники. Ка...