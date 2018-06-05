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Александр Бречалов провёл совещание по вопросам реконструкции Центральной площади Ижевска

5 июня
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В совещании приняли участие Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, руководители профильных министерств, ведомств и представители муниципалитета, от координации действий которых зависят сроки начала реконструкции центрального городского пространства столицы республики.

6de3d50457cbba60b6847c4ee937c7d9 Александр Бречалов провёл совещание по вопросам реконструкции Центральной площади Ижевска

Основная задача, которую поставил Глава региона перед участниками совещания, - ускорить процесс создания проектно-сметной документации и уже в текущем году приступить к первому этапу реконструкции площади.

«В рамках первого этапа нам предстоит наполнить площадь «точками притяжения», чтобы она привлекала горожан не только в праздники, а ежедневно, - пояснил исполняющий обязанности начальника Управления благоустройства и транспорта г. Ижевска Артём Богданов. - «Точки притяжения» - это два сада в центре самой площади, малые скверы по периметру, детская площадки для семейного отдыха между площадью и гостиницей AMAKS-Центральная»

Реконструкция коснётся не только крупных форм, но и деталей. В частности, традиционные фонтаны заменят на фонтаны нового поколения – «сухие» или «пешеходные», предусмотрят места для выступления уличных музыкантов, уберут воздушные электрические кабели.

Как прокомментировал по итогам совещания министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб, проектная документация на реконструкцию Центральной площади Ижевска должна быть готова к 15 июня. На следующих этапах будут определены подрядчики и начнутся строительно-монтажные работы.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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