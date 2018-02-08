Напомним, что в понедельник на аппаратном совещании у руководителя региона министр имущественных отношений республики Анна Боталова проинформировала о начале работ по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества на территории Удмуртской Республики. По её словам, на данный момент в регионе насчитывается более 1000 неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в республиканской и муниципальной собственности.
Как отметил руководитель Удмуртии, открывая совещание, главная цель данной работы – навести порядок в этой сфере, провести инвентаризацию всего имущества (включая и земельные участки), принадлежащего республике и муниципалитетам. В итоге должен быть сформирован перечень имеющихся объектов с экспертным заключением по их эффективному использованию. По каждому из объектов будет принято решение по его дальнейшей судьбе (продажа или привлечение инвесторов, использование для государственных (муниципальных) нужд, передача в аренду, заключение концессионных соглашений, списание или утилизация, достройка незавершённых объектов за счёт бюджета либо за средства инвесторов).
Помимо этого, что очень важно по мнению Главы региона, должна быть сформирована интерактивная карта в разрезе городских округов и муниципальных районов, содержащая информацию о неиспользуемых объектах недвижимости. Задачу по созданию удобной, максимально открытой и информативной онлайн-площадки руководитель республики поставил перед Министерством информатизации и связи УР.
«Это не формальная работа, это реальные деньги в республиканский бюджет, наши точки роста. Мы должны научиться жить по средствам. Чем раньше мы приступим к этой работе, тем быстрее мы начнём развиваться, - подчеркнул Александр Бречалов. - Чем больше мы будем таких сервисов переводить в «цифру», что позволит инвесторам и гражданам быстрее получать услуги, информацию, обмениваться ею и принимать решения, тем больше будет вливаний в нашу экономику».
Дорожная карта будет утверждена Указом Главы УР. Сейчас данный документ находится на согласовании в заинтересованных министерствах и ведомствах. Руководитель региона дал поручение провести все процедуры согласования в максимально сжатые сроки. «Мы должны войти во второе полугодие с существенным процентом инвентаризации имущественного комплекса и с электронной интернет-платформой, удобной для граждан и инвесторов», - резюмировал Александр Бречалов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.