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Александр Бречалов провёл очередное заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике

4 сентября
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Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике (ПДКС).

Img 9629 Александр Бречалов провёл очередное заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике

Члены ПДКС обсудили вопрос о мерах, принимаемых в республике по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и повышению эффективности профилактики детского травматизма на объектах транспорта. С сообщением на эту тему выступил врио начальника ГИБДД МВД по УР Александр Липин. Своё мнение по вопросу также высказали Уполномоченный при Главе республики по правам ребёнка Ольга Авдеева и министр образования и науки Светлана Болотникова.

Принято решение рассмотреть на уровне Правительства Удмуртской Республики вопросы о включении в региональный бюджет дополнительных финансовых расходов, необходимых для обновления парка школьных автобусов, транспортного обеспечения учащихся в ходе обучения и мероприятий детского отдыха, досуга и спорта. Рекомендовано усилить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в частности, активизировать участие детей в конкурсах «Весёлый светофор», «Безопасное колесо» и других. При этом особое внимание необходимо уделить социальной рекламе на трассах республики, лучше использовать возможности средств массовой информации.

Отдельный пункт решения касается администрации Можги. В целях снижения уровня травматизма, а также гибели детей на участке железной дороги в черте города руководству муниципального образования поручено совместно с Миндортрансом республики и ЛОВД на транспорте принять срочные меры по обустройству ограждения вдоль железнодорожного полотна в местах возможного доступа людей.

На совещании также рассмотрен вопрос о ходе реализации государственной программы Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2015-2020 годы».

Правительство в ближайшей перспективе в рамках реализации программы должно предусмотреть выделение средств на строительство административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции и расширение на территории республики сети кабинетов медицинского освидетельствования лиц в состоянии опьянения.

Администрациям муниципальных образований городов и районов рекомендовано рассмотреть вопросы о направлении денежных средств в объёме 50 процентов от суммы оплаченных штрафов, зачисленных в местный бюджет от административной деятельности органов внутренних дел, на реализацию муниципальных программ профилактики правонарушений, а также на плановой основе проводить работу по привлечению дополнительных денежных средств для реализации мероприятий профилактической направленности, в том числе путём участия в различных конкурсах на получение грантов.

Участники заседания также оценили эффективность работы муниципальных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений. Александр Бречалов предложил рассмотреть этот вопрос дополнительно в середине сентября на совещании с главами районов и городов с участием руководства МВД по УР.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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