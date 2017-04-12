Сегодня в рамках рабочего визита в Москву Александр Бречалов посетил Постоянное Представительство Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации.
Врио главы региона провёл рабочую встречу с коллективом. Александр Бречалов отметил, что Представительство Удмуртской Республики должно и будет выполнять ключевую роль в развитии региона.
"В частности, ключевое направление - это привлечение инвестиций. Для этого в ближайшее время мы переформатируем работу представительства. Результаты будут представлены в конце апреля на стратегических сессиях в Ижевске".
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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