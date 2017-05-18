Сегодня врио Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание по вопросам социально-экономического развития столицы республики.
Участники деловой встречи в первую очередь рассмотрели стратегию развития главного города Удмуртии. Этот важный документ был принят более года назад и рассчитан на период до 2025 года. Сообщение о реализации стратегии сделала начальник Управления экономики и развития города администрации Ижевска Светлана Николаева. Она рассказала о первых результатах работы, о привлечении инвестиций, о поддержке малого и среднего предпринимательства.
Затем врио Главы заслушал руководителей финансового блока городской администрации. В этой части совещания состоялся острый разговор о ситуации с наполнением доходной части бюджета, о наличии имеющейся задолженности.
Третьим пунктом повестки дня совещания стал вопрос о городском пространстве и урбанистике, о развитии системы благоустройства. Участники совещания обменялись мнениями по поводу перспектив обустройства набережной Ижевского пруда. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Виктор Савельев проинформировал, что после утверждения генерального плана столицы власти договорились о запрете строительства новых объектов в зоне набережной, хотя желающих было много. Главный архитектор города Владимир Некрасов сообщил, что на обозначенной территории имеется 34 частных земельных участка.
Александр Бречалов предложил выделить обустройство набережной в отдельный проект: "Этот объект имеет важное значение в жизни ижевчан и гостей столицы. С большой уверенностью могу сказать, что он интересен и потенциальным инвесторам. Давайте попробуем с ними поработать".
Также состоялось обсуждение вопроса о работе жилищно-коммунальной системы города. Говорили об очистке и уборке улиц, уборке и вывозе снега в зимний период, подготовке к отопительному сезону и других актуальных проблемах.
"У нас в столице проживает больше трети населения республики, - отметил Александр Бречалов. - Ижевск нуждается в другом отношении. Надо разрабатывать общую концепцию развития города - реальную. Естественно, при формировании бюджета на 2018 год мы это будем учитывать. Ситуация, при которой занимаются только латанием дыр, для нас неприемлема. Я хочу, чтобы мы друг другу доказали, что у нас есть огромные возможности для использования резервов. Вот только на одной операции (аукционы по выбору подрядных организаций по ремонту городских дорог) удалось сэкономить 170 миллионов рублей. У нас много неиспользуемых или незарегистрированных объектов. И это касается не только Ижевска, но и всей республики".
Временно исполняющий обязанности Главы подчеркнул, что в случае, если руководству города удастся найти эффективные решения по наполнению бюджета, Ижевску помогут и республика, и федеральный центр.
"Используя экономию, легитимизацию бесхозных объектов, другие возможности, мы восполним тот миллиард долга, который имеется в городском бюджете. Но для этого в работу надо включиться всем. Очень надеюсь, что вы меня услышали", - сказал руководитель республики. Он заверил, что уже в ближайшие дни обстоятельный разговор по проблемам столицы будет продолжен.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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