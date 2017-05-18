Одним из оснований для назначения Дмитрия Быстрых стало письмо полномочного представителя Президента ...

Памятный знак для будущего сквера отлили из ключей и замков, собранных юными ижевчанами...

ООО «УК «Жилфонд» не имеет права выставлять плату за отопление и горячее водоснабжение, считают в ком...