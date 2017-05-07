5 мая в Резиденции Главы УР чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей Блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Государственный приём, посвящённый 72-ой годовщине Великой Победы, провёл временно исполняющий обязанности руководителя региона Александр Бречалов.
В мероприятии также приняли участие члены ветеранских организаций городов и районов, почётные граждане Удмуртской Республики, курсанты военно-патриотических клубов и кадетских классов.
С торжественной речью выступил врио Главы Удмуртии Александр Бречалов. Приводим полный текст выступления руководителя республики:
«Уважаемые участники государственного приёма! Дорогие наши ветераны!
Мы встречаемся в канун одного из самых главных праздников нашей страны – Дня Великой Победы. И каждый из присутствующих здесь ветеранов имеет к нему самое прямое отношение.
Примите слова глубокой сыновней благодарности за ваш вклад в великий подвиг всего народа! Вы совершали подвиг не только в боях с фашистской Германией, вы совершили трудовой подвиг, восстанавливая разрушенную страну после войны, поднимая экономику, промышленность, сельское хозяйство. Огромное спасибо и за пример настоящего патриотизма, который вы подаете нашей молодёжи!
Вот только несколько фактов из кратких биографий ряда ветеранов, которые присутствуют в нашем приёме.
Дважды довелось участвовать в победном параде на Красной площади в Москве Виктору Алексеевичу Попову.
22 июня 1941 он закончил Харьковское пехотное училище года. Потом были ускоренные миномётные курсы, и уже через месяц молодой офицер командовал ротой. Виткор Алексеевич прошёл боевой путь от Москвы до Восточной Пруссии и Чехословакии. В числе лучших бойцов был удостоен чести стать участником знаменитого Парада Победы 1945 года.
А во второй раз уважаемый Виктор Алексеевич шёл в парадном расчёте совсем недавно, 9 мая 2015 года. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За освобождение Праги», «За освобождение Белоруссии». И что не менее важно, дорогие друзья, после войны более 40 лет трудился на Ижевском мотозаводе.
В деревне Нижняя Малая Салья Киясовского района родился Федор Яковлевич Яковлев. В составе 1-го Белорусского фронта прошёл через Украину и Польшу до границы с Германией. Затем 3 года воевал на Западной Украине с бандеровцами. Вернулся в родную деревню, работал в колхозе бухгалтером. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Участником войны с Японией является выходец из Алнашского района Трофим Семенович Яркеев.
В армию его призвали в 17 лет после окончания лётного училища. Воевал в морской авиации. Отмечен орденами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. I и II степеней, медалью «За освобождение Кореи». После войны работал водителем на заводе «Ижмаш». Заслужил орден Дружбы народов.
Дорогие друзья, мне хотелось бы вспомнить в этом зале имена и ещё двух воинов – наших земляков. Хотя их давно нет с нами.
Оба были награждены медалью «За отвагу».
Сержант Дерюшев Михаил Степанович заслужил эту награду за участие в атаке и храбрость в рукопашной схватке с врагом в декабре 1942 года.
Ефрейтор Касаткин Павел Андреевич был удостоен медали посмертно за мужеству и отвагу в ходе разведывательной операции в августе 1943 года.
В зале присутствуют их родные и близкие.
Сегодня мне предстоит почётная миссия передать в их семьи на памятное хранение Удостоверения к государственной награде СССР – медали «За отвагу».
Уважаемые участники приёма! Победа на фронтах была бы невозможно без надёжного тыла. Без напряжённого труда работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта и других отраслей.
Всего 11 лет было Екатерине Семеновне Аксаковой, когда грянула война.
Вместе с другими школьниками она помогала старшим. Заготавливала сено, убирала урожай, сажала овощи в колхозном огороде, работала на торфяных разработках. И по праву заслужила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После войны Екатерина Семеновна посвятила себя медицине.
А вот Руфине Дмитриевне Кравченко было 14 лет, когда она пришла в первый военный год в один из цехов Ижевского машиностроительного завода. И осталась там до конца войны в знаменитой «ложевой мастерской». Она также удостоена этой медали.
Я привёл только несколько примеров вклада наших ветеранов фронта и тыла в Победу.
Уверен, что интересные эпизоды боевой и трудовой биографии военных лет есть у каждого из присутствующих на приеме.
Из воспоминаний ветеранов войны и формируется коллективная память народа о том историческом времени, которая помогает ему проходить через любые испытания.
Я и сам принадлежу к поколению, которое знает о войне только из воспоминаний родных и близких, из наших замечательных фильмов и книг.
И очень хочется, чтобы наша молодёжь, наши юноши и девушки, заканчивая школу, тоже хорошо знали историю Великой Отечественной войны. И были всегда готовы дать отпор тем, кто желает принизить роль нашей страны в разгроме нацизма, обелить тех, кто сегодня поднимает на щит его лозунги.
Вот почему мы так ценим наших ветеранов. Их веское слово помогает перевесить тонны лжи о Великой Отечественной войне, откуда бы она ни исходила.
9 Мая жители Удмуртии придут к памятникам и обелискам, принесут живые цветы. Вспомнят родных и близких, чьи жизни забрала война.
Мы снова отдадим дань памяти и уважения великому подвигу народа, которому нет равных. И так будет всегда.
Дорогие друзья, славные наши ветераны!
В заключение от всей души поздравляю вас и всех присутствующих с праздником Великой Победы! Желаю вам доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой!»
После поздравительной речи руководитель Удмуртии вручил родным погибших воинов удостоверения к государственной награде СССР – медали «За отвагу», присвоенных посмертно Касаткину Павлу Алексеевичу и Дерюшеву Михаилу Степановичу.
Далее перед участниками государственного приёма выступили ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта. А молодое поколение – кадеты и творческие коллективы – поздравили ветеранов с Днём Великой Победы.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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