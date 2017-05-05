Встреча прошла в формате открытого оргкомитета на площадке Штаба городских проектов «Лифт» (г. Ижевск). В ней приняли участие члены правительства, курирующие работу с трудными подростками, руководители правоохранительных органов, уполномоченные по правам человека в УР и по правам ребёнка в УР, представители общественных организаций, осуществляющие наставническую деятельность.
Вначале руководитель региона представил свои предложения по реализации проекта «Наставничество».
«Сегодня мы с вами поговорим о возможности запуска на территории Удмуртии пилотного проекта с рабочим названием «Наставничество», который мы планируем обсудить с Агентством стратегических инициатив на Форуме в Санкт-Петербурге 1-2 июня. Возможно, он станет одним из приоритетных проектов Агентства. У нашей республики есть все шансы стать пилотным регионом по реализации данного проекта», - сказал Александр Бречалов.
Как пояснил врио Главы УР, проект касается работы с трудными подростками и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Александр Бречалов отметил, что в Удмуртской Республике есть опыт такой работы и у министерств, и у силовых структур, и у общественных организаций.
«Здорово, что у нас всё это есть. С другой стороны в Удмуртии имеется и проблемное поле (большое количество детских домов, пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних, высокий уровень детской преступности), с которым надо работать. Наша задача объединить весь имеющийся в регионе опыт и вывести проект на федеральный уровень. Кроме того, важно вовлечь в его реализацию самих жителей Удмуртской Республики: самых активных, самых неравнодушных к судьбам детей, попавших по воле случая в трудную жизненную ситуацию. Чтобы совместными усилиями протянуть руку помощи трудным подросткам и помочь им социализироваться в обществе, стать полноценными гражданами нашей страны», - подчеркнул руководитель Удмуртии.
Координировать данный проект в республике будет Уполномоченный по правам ребёнка в УР Ольга Авдеева, свое согласие стать партёром проекта дал Фонд «Культура детства».
Запуск проекта «Наставничество» в Удмуртской Республике запланирован на 3 июня. 11-12 мая специалисты Фонда «Культура детства» приедут в республику и проведут обучение общественников и отбор НКО для реализации проекта. С 12 мая по 1 июня пройдут собеседования с подростками, а также обучение наставников.
По словам Александра Бречалова, первый промежуточный результат - к 1 сентября как минимум 100 трудных подростков найдут себе наставников. Врио Главы УР пообещал лично подключиться к проекту. Напомним, что Александр Бречалов осуществляет шефство над малолетними преступниками из спецучилища закрытого типа в городе Орлов Кировской области, где сейчас содержатся 104 подростка.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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