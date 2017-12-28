"По традиции в конце года принято подводить итоги, - сказал Владимир Путин, открывая деловую встречу. - И сегодня обсудим, что удалось и что ещё предстоит сделать по такому ключевому направлению, как повышение инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, формирование удобных, комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств. А значит и для создания новых рабочих мест, повышения реальных зарплат и доходов граждан, что является, безусловно, для нас важнейшим приоритетом. Подчеркну: наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов".
Президент напомнил, что нынче "на основе наиболее успешного регионального опыта в области инвестиций утверждены 12 целевых моделей, своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса с чёткими, конкретными ориентирами по таким направлениям как землеотвод, получение разрешения на строительство, что остается еще болевой точкой у нас во многом, подключение к технологическим сетям и другие".
Владимир Путин обозначил ключевой фактор улучшения инвестиционной привлекательности регионов - обеспечение бизнеса кадрами. Он призвал губернаторов в тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями развивать профессиональное образование, прежде всего подготовку квалифицированных рабочих кадров, инженеров, специалистов.
Руководитель государства обратил внимание участников заседания Госсовета на необходимость сокращения коммерческой долговой нагрузки: "Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным и опять погружаться в эту долговую яму. Хочу, чтобы все услышали. Я соответствующим министерским ведомостям поручил регулярно мне докладывать, как идёт работа по оздоровлению финансов регионов Российской Федерации".
Президент подчеркнул, что все обязательства, взятые в рамках соглашений о реструктуризации, должны выполняться в полном объёме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств, сказал он.
На заседании с основным докладом выступил руководитель рабочей группы Госсовета — губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает пресс-служба главы государства.
Фото - Пресс-служба Президента РФ.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.