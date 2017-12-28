Главная » Политика » Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета России

Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета России

28 декабря
0

Глава Удмуртии Александр Бречалов 27 декабря принял участие в заседании Государственного совета под председательством Президента России Владимира Путина.

Заседание Госсовета прошло в Кремле и было посвящено мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Члены Госсовета рассмотрели предложения в сфере улучшения инвестиционного климата в стране. Также обсудили результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

Kmv11533 2 Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета России

"По традиции в конце года принято подводить итоги, - сказал Владимир Путин, открывая деловую встречу. - И сегодня обсудим, что удалось и что ещё предстоит сделать по такому ключевому направлению, как повышение инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, формирование удобных, комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств. А значит и для создания новых рабочих мест, повышения реальных зарплат и доходов граждан, что является, безусловно, для нас важнейшим приоритетом. Подчеркну: наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов".

Президент напомнил, что нынче "на основе наиболее успешного регионального опыта в области инвестиций утверждены 12 целевых моделей, своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса с чёткими, конкретными ориентирами по таким направлениям как землеотвод, получение разрешения на строительство, что остается еще болевой точкой у нас во многом, подключение к технологическим сетям и другие".

Владимир Путин обозначил ключевой фактор улучшения инвестиционной привлекательности регионов - обеспечение бизнеса кадрами. Он призвал губернаторов в тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями развивать профессиональное образование, прежде всего подготовку квалифицированных рабочих кадров, инженеров, специалистов.

Руководитель государства обратил внимание участников заседания Госсовета на необходимость сокращения коммерческой долговой нагрузки: "Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным и опять погружаться в эту долговую яму. Хочу, чтобы все услышали. Я соответствующим министерским ведомостям поручил регулярно мне докладывать, как идёт работа по оздоровлению финансов регионов Российской Федерации".

Президент подчеркнул, что все обязательства, взятые в рамках соглашений о реструктуризации, должны выполняться в полном объёме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств, сказал он.

На заседании с основным докладом выступил руководитель рабочей группы Госсовета — губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото - Пресс-служба Президента РФ.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Алексей Загребин: Впереди работа на общую нашу победу
28 декабря
Депутат Государственной Думы РФ от Удмуртии прокомментировал свое участие в работе группы по поддержк...
Встреча Президента в Федеральном Собрании России
27 декабря
25 декабря состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с руководством палат Ф...
В интересах регионов. Законодатели России обсудили перспективы межбюджетных отношений
22 декабря
В минувший понедельник в Москве прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федер...
Работы меньше не стало. Владимир Невоструев о новой должности и очередном созыве Госсовета
22 декабря
Владимира Петровича Невоструева жители республики знают по депутатской работе. Ежегодно с различными ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо